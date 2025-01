RAM, il CEO del marchio non esclude il ritorno del poderoso V8 HEMI

Il panorama dell’industria automobilistica sta cambiando rapidamente, ma non sempre le trasformazioni sono accolte con entusiasmo. Un esempio lampante è il declino delle vendite Ram, che nel 2024 ha registrato un calo del 16% rispetto all’anno precedente.

Secondo il rapporto sulle vendite del quarto trimestre di FCA US LLC, le varianti leggere e pesanti del Ram hanno totalizzato 373.120 unità vendute, ben al di sotto delle 444.926 unità del 2023. Questa situazione riflette più ampiamente le difficoltà del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA, sotto la guida di Carlos Tavares.

Tra le scelte più controverse c’è stata l’eliminazione del motore HEMI V8 da 5,7 litri dalla gamma Ram 1500 e la mancata introduzione di un V8 nella nuova Dodge Charger, sostituito da un motore sei cilindri in linea capace di generare fino a 550 cavalli.

Tim Kuniskis, CEO di Ram, non esclude un ritorno del celebre HEMI, ma avverte che non sarà un processo immediato. Come ha spiegato a Motor1, l’architettura elettrica dei modelli Ram 1500 dal 2025 in poi non è compatibile con il motore V8 tradizionale. Inoltre, la catena di fornitori ha già interrotto la produzione del 5.7 HEMI eTorque, il sistema mild-hybrid che univa un generatore di avviamento a cinghia a una batteria da 48 volt. Ripristinare questa tecnologia richiederebbe una riorganizzazione significativa, poiché i fornitori si sono ormai adattati a nuove esigenze produttive.

Attualmente, il sistema eTorque è disponibile solo con il motore Pentastar V6 da 3,6 litri, mentre il più recente Hurricane I6 da 3,0 litri non offre assistenza elettrica. L’eTorque Pentastar, inoltre, è stato integrato nel nuovo Ramcharger, dove il motore termico alimenta un generatore da 130 kW per ricaricare la batteria ad alta tensione del veicolo. Nel segmento heavy-duty, invece, il Ram 2025 rimane fedele ai “muscoli” tradizionali. I clienti possono scegliere tra il V8 HEMI da 6,4 litri o una nuova versione del motore diesel Cummins I6 da 6,7 litri. Con un carico utile massimo di 7.590 libbre (3.443 kg), il V8 HEMI, sebbene meno potente, continua a dimostrarsi affidabile.

Mentre il motore Hellcat sopravvive sotto il cofano del Dodge Durango, dove sprigiona 710 cavalli e 645 lb-ft di coppia, la produzione del Ram 1500 TRX, l’unico 1500 con V8 sovralimentato, è terminata dopo il modello 2024. Questo lascia un vuoto nel cuore degli appassionati di prestazioni estreme, che sperano ancora in un ritorno glorioso del V8.