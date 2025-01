I modelli Peugeot sono tra i veicoli più puliti secondo ADAC Ecotest 2024

I modelli Peugeot sono tra i veicoli più puliti: le varianti completamente elettriche di E-208 e E-308 guidano l’ADAC Ecotest 2024, la E-2008 si classifica al 6° posto. Quest’anno sono state testate le emissioni di complessivamente 84 veicoli per la classifica annuale dell’ADAC. Il buon risultato di questi tre modelli elettrici rafforza il marchio del leone nella sua strategia elettrica.

Peugeot E-208 guida la classifica dell’ADAC Ecotest 2024

Con un punteggio totale di 105 punti ed emissioni di CO2 di soli 80 grammi per chilometro, la Peugeot E-208 guida la classifica dell’ADAC Ecotest 2024 ed è quindi nominata il veicolo più pulito del 2024. Subito dietro c’è la E-308 con 103 punti e un valore di emissioni di 82 grammi di CO 2 per chilometro. Un altro modello della Marca del Leone è riuscito ad assicurarsi un posto nella top 10: il SUV elettrico E-2008 occupa il 6° posto nella classifica.

La Peugeot 208 è stata uno dei modelli della casa francese più apprezzati fin dal suo lancio nel 2019 ed è stata il veicolo più venduto in Europa nel 2021 e nel 2022 in tutti i segmenti. Il modello prevede ora cinque motorizzazioni, tra cui il motore elettrico da 115 kW (156 CV) valutato per l’Ecotest (consumo energetico 14,5 kWh/100 km; emissioni di CO 2 0 g/km; classe di CO 2 : A. 2 ), che offre un’elevata Autonomia elettrica fino a 409 chilometri 2 (combinato, secondo WLTP).

Oltre alla Peugeot E-208, anche la E-308 e la E-2008 uniscono un design caratteristico e moderno con motori elettrici efficienti e tecnologie all’avanguardia negli interni. Il Peugeot i-Cockpit è dotato di i-Connect Advanced, un sistema di infotainment intuitivo, connesso e moderno.

Tra le altre cose, l’intelligenza artificiale ChatGPT è integrata nell’ultima generazione di modelli del brand del leone. Per tutti i modelli elettrici, il marchio di Stellantis ha introdotto lo scorso anno anche un ampio programma con Allure Care (protezione speciale fino a 8 anni o fino a 160.000 km su tutti i veicoli 100% elettrici), che garantisce maggiore sicurezza e fiducia nella mobilità elettrica. La casa automobilistica del Leone offre oggi la gamma di prodotti completamente elettrici più ampia di qualsiasi produttore europeo.