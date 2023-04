Peugeot e-208: Stellantis preferisce produrla in Spagna nonostante le pressioni dei francesi

Stellantis si sta orientando verso l’espansione della produzione del suo popolare veicolo elettrico Peugeot e-208 in Spagna, nonostante le pressioni del governo francese per aumentare la produzione in Francia. Questo almeno secondo quanto riferisce Bloomberg. Il ministro delle finanze Bruno Le Maire ha detto che vuole che Stellantis realizzi il modello compatto localmente e ha discusso la questione con l’amministratore delegato Carlos Tavares. Tuttavia, sembra che l’azienda continui a preferire la Spagna per espandere la sua produzione. Attualmente, Stellantis sta studiando per espandere il proprio stabilimento in Spagna, precisamente a Saragozza, dove produce già auto di piccole dimensioni, tra cui la Opel Corsa. Inoltre, ora lavora anche in Slovacchia.

Stellantis avrebbe puntato sulla Spagna per la produzione di Peugeot e-208 ma il governo francese prova a farle cambiare idea

Sebbene Stellantis abbia scelto la Spagna, il governo francese sta lavorando con la società per localizzare l’assemblaggio di quanti più veicoli possibile in Francia. Da parte sua, Stellantis si è impegnata a produrre 12 veicoli elettrici in Francia, ma questi saranno per lo più modelli più grandi e di fascia alta come la berlina e-308 e il crossover e-408. Dopo che la Renault ha dichiarato che assemblerà la sua compatta elettrica R5 a casa, Parigi spera che Stellantis produca anche più auto economiche nel paese per aiutare a contrastare l’inflazione. La Peugeot e-208 parte da circa 35.000 euro in Francia. Stellantis per calmare le acque ha dichiarato all’inizio di questo mese che prevede di assumere 1.200 persone nella produzione, ingegneria e vendite in Francia quest’anno

I governi di tutta Europa stanno lottando per i posti di lavoro nella produzione di automobili mentre il passaggio all’alimentazione a batteria sta ribaltando il settore. Stellantis ora costruisce sia versioni a combustione che elettriche e ha posto fine al regno di 14 anni della Volkswagen Golf nel 2022. La Spagna è tra i paesi che sono diventati più competitivi per la produzione di veicoli elettrici grazie alle condizioni fiscali favorevoli e ai costi del lavoro e dell’energia relativamente bassi. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro di Peugeot e-208.