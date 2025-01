Fiat Grande Panda ibrida: ecco quanto costa in Belgio

Fiat Grande Panda ha aperto gli ordini in un altro paese. Si tratta del Belgio che tra le altre cose è anche il primo mercato in cui viene messa in vendita anche la versione ibrida del modello. Infatti fino ad ora nei mercati in cui si erano aperti gli ordini era stata messa in vendita solo la versione completamente elettrica.

Ecco quanto costa in Belgio Fiat Grande Panda ibrida

C’era grande curiosità di conoscere i prezzi di Fiat Grande Panda in versione ibrida dato che fino ad ora in proposito c’erano solo indiscrezioni e alcune dichiarazioni da parte del CEO di Fiat Olivier Francois. In Belgio la vettura di Fiat che è stata svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio a Mirafiori partirà da un prezzo di 18.890 euro nella version Pop che è la entry level.

Il prezzo della Fiat Grande Panda ibrida sembra essere allineato con le aspettative, soprattutto se consideriamo che la Citroen C3 ibrida ha un costo di 20.459 euro in Belgio nella versione intermedia Plus. Di conseguenza, è plausibile che la Fiat Grande Panda possa arrivare a costare circa 20.400 euro per la versione più ricca di accessori, mentre per la versione top di gamma La Prima il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 23.400 euro. Ovviamente, per confermare queste cifre ufficialmente, bisognerà attendere qualche giorno, ma nel frattempo non ci resta che aspettare che la nuova Panda ibrida arrivi nei concessionari italiani per verificarne la disponibilità e i dettagli.

Ricordiamo che da noi la vettura dovrebbe arrivare a partire da marzo sia in versione elettrica che in quella ibrida come confermato di recente al Salone dell’auto di Bruxelles 2025 da Jean-Philippe Imparato responsabile di Stellantis per l’Europa. I prezzi da noi potrebbero essere in linea con quelli del Belgio con un prezzo di lancio intorno ai 19 mila euro per la versione entry level.