Chrysler, sospeso lo sviluppo del possibile nuovo SUV elettrico C6X

Tre anni fa, al CES 2022, Chrysler presentò un concept di SUV elettrico di medie dimensioni chiamato Airflow, progettato per essere pronto per la produzione. Questo veicolo sarebbe dovuto essere basato sulla piattaforma STLA Large, la stessa che sostiene il nuovo Dodge Charger Daytona.

Poco dopo il primo annuncio, nel mese di aprile dello stesso anno, Chrysler mostrò un’altra versione del concept, l’Airflow Graphite Concept. Sebbene il design non fosse esageratamente futuristico o stravagante, l’Airflow si presentava come un veicolo molto ben concepito e sembrava pronto per entrare in produzione, sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni, una volta che Stellantis avesse completato la sua nuova piattaforma STLA Large.

Poco più di un anno dopo, in un’intervista con Motor Trend, Ralph Gilles, capo della design di Chrysler, rivelò che l’azienda aveva deciso di rivedere completamente il concept Airflow. La dichiarazione fu chiara: il progetto si stava evolvendo in una direzione completamente diversa rispetto a quanto mostrato inizialmente. Gilles confermò che il CEO di Chrysler, Chris Fuell, aveva deciso di rivedere la prospettiva del SUV, portando il progetto verso un nuovo approccio.

Il SUV elettrico, sviluppato con il nome in codice C6X, avrebbe dovuto essere costruito utilizzando la piattaforma STLA Large, che era destinata ad ospitare anche i modelli come la Chrysler Pacifica e la Dodge Charger Daytona Sixpack, nello stabilimento di Windsor Assembly, in Ontario, Canada. Le cose, però, non sembrano andare nel verso giusto per i fan della marca, che speravano di vedere un modello di produzione della Chrysler Airflow.

Recentemente, una fonte vicina a Mopar Insiders ha diffuso una notizia poco incoraggiante: il programma C6X è stato sospeso fino a nuovo avviso, con l’invito a fermare immediatamente qualsiasi spesa legata a questo progetto. Anche se il termine “sospeso” non implichi una cancellazione definitiva, non si tratta sicuramente di una notizia positiva per i fan che avevano riposto molte aspettative sul futuro elettrico di Chrysler.