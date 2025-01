Alfa Romeo inaugura un intenso 2025 al Salone dell’auto di Bruxelles

Alfa Romeo si presenta al 101° Salone di Bruxelles con due anteprime mondiali: l’affascinante serie speciale Intensa e la nuovissima Junior Ibrida Q4. È il più grande esempio della determinazione e dell’audacia del marchio globale italiano, che ora si prepara a vivere un 2025 molto intenso ed entusiasmante con il lancio di un’ampia gamma di grandi novità, pronte ad emozionare gli appassionati Alfisti di tutto il mondo.

Anteprima mondiale dell’edizione limitata Intensa, presentata nello stand insieme a Tonale e Stelvio

Al Salone, Alfa Romeo presenterà la serie speciale Intensa con il debutto della Tonale e della Stelvio, caratterizzate da dettagli esclusivi e tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di guida unica. Questi modelli, rappresentativi dell’identità del marchio, entusiasmeranno i visitatori e i fan del brand. Sarà inoltre presentata la Junior Q4, che amplia la gamma del segmento. Disponibile in versione ibrida, la Junior Q4 offre una configurazione con due motori elettrici (anteriore e posteriore) per una trazione integrale ottimale, senza collegamento fisico tra gli assi, garantendo eccellenti prestazioni su ogni terreno.

Nello stand non poteva mancare l’Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la versione più prestazionale che incarna l’attitudine sportiva del marchio, in una vettura compatta. Si basa sulla consueta formula Alfa Romeo, combinando la sua proverbiale eccellenza, la migliore dinamica di guida della sua categoria, soluzioni tecnologiche e motoristiche leader nel suo segmento con un design estremamente caratteristico, opera inconfondibile del Centro Stile Alfa Romeo.

Grande ammirazione per la nuova 33 Stradale, una vera opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia. Prodotta in soli 33 esclusivi esemplari, secondo un processo artigianale unico, la nuova coupé a due posti rende omaggio al suo predecessore del 1967 – l’auto considerata da molti una delle più belle della storia – e porta il segno della nobile italianità. sportività dal 1910 alla nuova era delle auto sportive efficienti. Qualche settimana fa è stata consegnata la prima di 33 unità.

Alfa Romeo presenta la nuova Serie Speciale “Intensa”, disponibile su tutta la gamma e con interventi di design esclusivi per celebrare l’identità di un marchio dall’attitudine forte, audace e viscerale. Disponibile nei modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, la nuova serie speciale INTENSA offre una prospettiva nuova e caratterizzante su tutti i modelli della gamma, con la capacità, attraverso i dettagli, di esprimere con forza l’attitudine di un marchio, la sua tradizione storica e la sua visione.



La Tonale Intensa si distingue per il suo design sportivo ed esclusivo, con cerchi in lega bicolore da 20’’ con finiture oro chiaro, vernice grigio scuro Dark Miron e terminali di scarico cromati (per la versione Plug-In Ibrida Q4). Le pinze freno nere con logo oro chiaro e dettagli opachi completano il look. Disponibile in Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa, gli interni offrono sedili in Alcantara nera con cuciture a contrasto, plancia in Alcantara marrone chiaro, illuminazione ambientale multicolore e volante bicolore. Tra le dotazioni premium: sospensioni elettroniche, guida assistita di livello 2, impianto audio Harman Kardon e sedili riscaldati. La gamma motori include l’Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV, l’Ibrida da 160 CV con turbo VGT e il Turbo Diesel da 130 CV, tutti con cambio automatico a doppia frizione. L’abitacolo è arricchito da un display strumenti e dettagli esclusivi.

La Stelvio Intensa si distingue per uno stile esclusivo e dotazioni di alto livello. Esternamente, presenta cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno nere con dettagli oro chiaro e specchietti con bandiera italiana, disponibili in Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni raffinati includono sedili sportivi in pelle con cuciture marrone chiaro che si estendono su cruscotto, pannelli porta e sedili posteriori, arricchiti dal logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta e dal ricamo “Intensa” sul bracciolo. Il volante combina Alcantara nera con dettagli cuoio, mentre componenti in alluminio come pedaliera e paddle cambio esaltano il carattere sportivo. Dotata di sospensioni Synaptic Dynamic Control (SDC), Stelvio INTENSA offre motori GME turbo benzina da 280 CV (AWD/RWD) e JTDM da 210 CV (AWD) o 160 CV (RWD).

La Giulia Intesa, invece, si caratterizza per cerchi in lega da 19 pollici bicolore diamantati e calotte specchietti con bandiera italiana. Disponibile negli stessi colori della Stelvio, offre interni eleganti con pelle su plancia e pannelli porta, sedili in pelle con cuciture marrone chiaro e volante rivestito in Alcantara nera con dettagli cuoio. L’abitacolo è arricchito da componenti in alluminio, un display TFT da 12,3 pollici e un sistema infotainment da 8,8 pollici con navigatore e audio Harman Kardon. I motori includono un benzina da 280 CV (AWD/RWD) e diesel JTDM da 210 CV (AWD) o 160 CV (RWD).

La Junior Intensa, disponibile in ritardo rispetto alla gamma, è pensata per chi desidera una compatta versatile, ma raffinata e sportiva. Esternamente, si distingue per cerchi in lega bicolore da 18 pollici con accenti oro chiaro, body kit nero lucido con dettagli oro e colorazioni Nero Tortona e Rosso Brera. Gli interni combinano Alcantara e dettagli marrone chiaro su plancia, tunnel centrale, volante e pannelli porta. I sedili in Alcantara presentano cuciture grigio antracite e il bracciolo centrale è arricchito dalla firma “Intensa”. Dotata del Techno Pack, offre motorizzazioni ibride da 136 CV o elettriche da 156 CV.

Alfa Romeo presenta al Salone di Bruxelles la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, un’innovazione nel segmento B-SUV Premium. Questa vettura offre la più ampia gamma del mercato, con versioni 100% elettriche da 280 o 156 CV e due varianti ibride da 136 CV, ora disponibili anche con trazione integrale.

Il sistema ibrido a 48 V combina un motore turbo 1.2 da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW. La trazione integrale Q4 utilizza la Power Looping Technology, garantendo prestazioni ottimali anche con batteria scarica. I motori elettrici, posizionati sugli assi anteriore e posteriore, assicurano una trazione precisa e distribuzione ottimale della coppia, raggiungendo fino a 1900 Nm alle ruote posteriori per una guida stabile e sicura.

Progettata per affrontare qualsiasi terreno e condizione meteorologica, la Junior Q4 si adatta perfettamente sia ai percorsi urbani che alle strade più impegnative. Grazie al selettore Alfa Romeo DNA, il conducente può scegliere tra modalità Dynamic, Natural, Q4 e Advanced Efficiency, ottimizzando potenza, controllo e consumi. Le sospensioni MultiLink posteriori migliorano comfort e trazione, mentre il sistema Q4 si attiva automaticamente per garantire sicurezza e prestazioni superiori in ogni situazione, rendendo la Junior Q4 ideale per una clientela esigente e versatile.

L’Alfa Romeo Junior 280 Veloce rappresenta l’essenza sportiva del marchio in una configurazione compatta. Coniuga il design distintivo Alfa Romeo con un bilanciamento perfetto dei pesi, dinamica di guida di riferimento e innovazioni tecnologiche. Equipaggiata con un motore elettrico da 280 CV e un differenziale TorSen di quarta generazione, garantisce agilità e tenuta di strada ai vertici del segmento. Lo sterzo diretto (14.6), sospensioni ribassate di 25 mm, barre stabilizzatrici sportive e freni anteriori da 380 mm con pinze a 4 pistoncini esaltano la precisione in curva. I pneumatici da 20″ sono ottimizzati per alte prestazioni elettriche.

Compatta e maneggevole, con soli 4 metri di lunghezza e un raggio di sterzata di 10,5 metri, offre spazio per quattro adulti e un bagagliaio da 400 litri. Con un peso di 1.590 kg e batterie leggere agli ioni di litio, vanta efficienza e ricarica rapida. La Junior 280 Veloce include funzionalità pratiche come un vano per il cavo di ricarica, routing EV automatico e un suono specifico per la guida elettrica, garantendo un’esperienza dinamica e versatile sia in città che su percorsi misti.

Per realizzare un sogno l’ingrediente essenziale è una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Questa era la stessa ricetta per l’auto considerata da molti tra le più belle della storia: la 33 Stradale, lanciata nel 1967. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha progettato e sviluppato la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia. Prodotta in soli 33 esclusivi esemplari, secondo un processo artigianale unico, la nuova coupé “due posti” unisce l’heritage e il futuro del marchio come simbolo della nobile sportività italiana.

Il suo obiettivo è fornire l’esperienza di guida più emozionante e il fascino immortale di un’icona a una cerchia ristretta di appassionati, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio. La nuova 33 Stradale è stata creata nella neonata “Bottega” Alfa Romeo, dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno prima ascoltato i potenziali acquirenti e poi hanno prodotto insieme l’auto, proprio come nelle boutique artigianali del Rinascimento e nelle officine degli anni ’60 di rinomati carrozzieri italiani.