Pasta Evangelists lancia la prima pasta personalizzata ispirata all’iconica FIAT 500

FIAT UK ha collaborato con Pasta Evangelists per portare l’iconica Fiat 500 sulla tavola da pranzo in un modo nuovo, divertente e delizioso. Per la prima volta in assoluto, Pasta Evangelists ha creato una pasta dalla forma personalizzata ispirata all’intramontabile Fiat 500, come parte del loro menu Winter in Piemonte. Questa pasta giocosa a forma di auto rende omaggio all’iconica tradizione FIAT e aggiunge un tocco di gioia italiana a ogni pasto.

La pasta a forma di FIAT 500 di Pasta Evangelists celebra l’iconica auto italiana e la sua tradizione

Questa pasta in edizione speciale, disponibile esclusivamente tramite Pasta Evangelists, rende omaggio alle radici italiane della FIAT in Piemonte, luogo di nascita della Fiat 500. I clienti possono ordinare la pasta su misura dal menu da asporto, solo per un periodo di tempo limitato, e abbinarla al loro sugo preferito, oppure scoprirla nei kit di ricette dell’azienda, perfetti per creare pasti in famiglia memorabili a casa.

“Siamo entusiasti di collaborare con FIAT UK per creare il nostro primo formato di pasta personalizzato”, ha affermato Alessandro Savelli, fondatore di Pasta Evangelists. “La Fiat 500 è un simbolo iconico dello stile e dell’innovazione italiana e siamo entusiasti di portare il suo fascino sulle tavole dei ristoranti di tutto il Regno Unito. Ci auguriamo che il nostro menu specializzato Winter in Piemonte porti un po’ di dolce vita ai nostri ospiti”.

I kit di ricette casalinghe partono da £ 8,99, mentre i piatti di pasta con consegna a domicilio partono da £ 12,25. “FIAT ha sempre avuto come obiettivo evocare felicità e unire le persone, sia attraverso le nostre auto che tramite partnership come questa”, ha affermato Giuseppe Cava, Marketing Director di FIAT UK. “Collaborare con Pasta Evangelists ci consente di celebrare la nostra comune eredità italiana in modo creativo e delizioso, e non vediamo l’ora che le famiglie sperimentino il divertimento della pasta a forma di FIAT”. La pasta a forma di Fiat 500 sarà disponibile fino alla fine di gennaio 2025.