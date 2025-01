Ferrari F512M: un esemplare con pochi km all’asta in Arizona

Una rara Ferrari F512M del 1995 sarà battuta all’asta in Arizona, nella giornata odierna, dagli specialisti di RM Sotheby’s. Ad essere proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti una delle 501 vetture della specie, che ha messo il sigillo alla serie Testarossa, di cui è stata l’evoluzione finale.

I numerosi aggiornamenti eseguiti sul motore, come l’uso di bielle in titanio, ha permesso di portare la potenza del motore V12 da 5 litri a quota 440 CV, dai 428 della precedente 512 TR. La parte più radicale della revisione ha però riguardato lo stile, con un look profondamente diverso rispetto a quello delle progenitrici, soprattutto nel frontale e nello specchio di coda.

Davanti hanno fatto la loro comparsa dei fari fissi, al posto di quelli a scomparsa. Nel cofano sono spuntate due prese d’aria NACA, simili a quelle della F40. Nuovo taglio espressivo per il paraurti anteriore, con gruppi ottici e prese d’aria di foggia differente.

Dietro, le luci rettangolari hanno lasciato spazio a quelle rotonde accoppiate, prive delle lamelle di copertura che tanto contribuivano al carattere espressivo delle progenitrici. A dare una presenza scenica diversa, nella fiancata, ci hanno pensato anche i cerchi di foggia simile a quella del prototipo Mythos.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Nel complesso le modiche eseguite sulla 512 TR per dar vita alla Ferrari F512M hanno prodotto una tela grafica meno gradevole e armonica, facendo diventare questa vettura come l’espressione più infelice della serie Testarossa. Questo non significa che non sia bella e/o affascinante. Semplicemente è la meno riuscita.

Di piccola chirurgia gli interventi eseguiti nell’abitacolo, che conferma lo stile di prima, con piccole revisioni su volante, leva del cambio, pedaliera e poco altro. L’esemplare offerto alla tentazione dei collezionisti, dagli esperti di RM Sotheby’s, fu venduto nuovo tramite Shelton Sports Cars di Fort Lauderdale, in Florida. Propone il classico abbinamento fra la carrozzeria rossa e gli interni color biscotto.

Nel 2018, la vettura passò nelle mani dell’attuale proprietario, che ha ora deciso di cederla. Il motore di questa Ferrari F512M è stato sottoposto a un ampio servizio di revisione, completato nel dicembre 2024, dal costo faraonico. Nel corso della sua vita la supercar in esame ha accumulato appena 22 mila miglia. Difficile trovare un altro esemplare della famiglia con una percorrenza così bassa. Un elemento che concorre al livello, molto sostenuto, delle quotazioni, comprese in un range fra 410 mila e 485 mila euro.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s