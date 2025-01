Fiat dei record negli Stati Uniti: quello del 2024 è davvero un grande risultato?

Si sta parlando ora che è arrivato l’anno nuovo dei “successi record” di Fiat negli Stati Uniti. Diversi media hanno esaltato il clamoroso aumento delle vendite del 154% del marchio italiano nel 2024, ma una lettura più attenta rivela che dietro a questa cifra si nasconde una realtà ben diversa, che riguarda meno la rinascita e più il “ritocco” delle statistiche.

Nel 2023, Fiat ha venduto solo 605 veicoli negli Stati Uniti, ma nel 2024, questo numero è salito a 1.528. Sebbene l’incremento sembri impressionante, va detto che queste 1.528 unità rappresentano meno auto di quante Toyota ne venda in un solo giorno. Questo “successo” è più il risultato dell’introduzione della nuova Fiat 500e che di un effettivo aumento della domanda.

La Fiat 500, che era il modello di punta del marchio, è fuori produzione negli Stati Uniti dal 2019, e, sebbene il ritorno della 500e fosse stato accolto con ottimismo, la realtà è ben diversa. Nel 2024, Fiat ha venduto solo 970 unità della 500e, un numero che appare lontano dal successo che il marchio aveva ottenuto un decennio fa, quando la 500 a benzina superava le 40.000 vendite annuali.

Nonostante il piccolo successo della 500e, Fiat rimane una presenza marginale all’interno del portafoglio Stellantis. Per dare un’idea, nel 2024 Jeep ha venduto 587.725 veicoli, mentre Ram ne ha venduti 439.039. La quota di mercato di Fiat si riduce praticamente a una cifra di arrotondamento.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la natura altalenante della produzione della 500e, che viene assemblata nello stabilimento di Mirafiori, in Italia. Più volte la produzione è stata interrotta nel 2024, a causa delle vendite inferiori alle aspettative, e recentemente Stellantis ha esteso la chiusura dell’impianto. Anche dopo i tentativi di migliorare la 500e, il mercato dei veicoli elettrici è rimasto estremamente competitivo, e la Fiat 500e fatica a differenziarsi dai suoi rivali, sia per autonomia che per prezzo.

Anche al di fuori degli Stati Uniti, la situazione di Fiat non è rosea. Le vendite della 500e sono state tiepide anche in Europa, dove il mercato dei veicoli elettrici a prezzi accessibili è particolarmente competitivo. Stellantis ha comunque deciso di investire altri 110 milioni di dollari nello sviluppo della 500e, inclusa una versione ibrida, un investimento che appare sempre più rischioso, considerando la difficoltà del marchio nel guadagnare terreno. Fiat rimane comunque un marchio molto amato in Italia, dove è sinonimo di mobilità urbana, ma fuori dai confini europei, la sua rilevanza sta diminuendo.

Dunque, perché tutto questo clamore per l’aumento delle vendite di Fiat negli Stati Uniti? È un esempio classico di come le percentuali possano essere utilizzate per modificare la realtà. Un incremento del 154% su una base di sole 605 unità sembra impressionante. In realtà non cambia molto il fatto che Fiat venda una frazione di ciò che vendeva una volta.