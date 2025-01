DS Automobiles pronta per l’E-Prix di Città del Messico

L’11 gennaio, la capitale messicana accoglierà l’ABB FIA Formula E World Championship per la nona volta nella storia della serie. Organizzato su una versione accorciata del celebre circuito di gara Hermanos Rodriguez, il secondo round della Stagione 11 accoglierà 11 team, uno più motivato dell’altro, per esibirsi di fronte a una folla di appassionati di sport motoristici. Sarà presenter ovviamente anche DS Automobiles.

DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport sono pronti ad affrontare l’E-Prix del Messico a Città del Messico

Grazie alle straordinarie performance della DS E-Tense FE25, progettata dalla divisione competizioni di DS Automobiles, che ha dimostrato un enorme potenziale sin dalla prima manche, il team DS Penske è determinato a entrare tra i principali protagonisti della corsa e ad accumulare ulteriori punti importanti per il campionato. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra franco-americana può contare sulle capacità e l’esperienza dei suoi due talentuosi piloti, Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther. La competizione avrà inizio alle 21:00 CET, che corrispondono alle 14:00 ora locale.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS ha dichiarato: “Dopo una gara frustrante a San Paolo, dove avremmo potuto ottenere ottimi risultati grazie alle prestazioni della nostra DS E-TENSE FE25 sia in qualifica che in gara, siamo più determinati che mai a dimostrare il know-how di tutto il nostro team questo fine settimana. Il Messico è sempre un posto meraviglioso dove stare e non vediamo l’ora di vedere come ci comporteremo rispetto agli altri team, di fronte a migliaia di entusiasti fan delle gare.”