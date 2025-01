Alfa Romeo: in Germania un 2024 di successo con 12 premi e progressi sul mercato

Nel 2024 Alfa Romeo ha saputo imporsi con successo sul mercato tedesco. L’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) segnala un totale di 6.098 immatricolazioni per lo storico marchio italiano – un livello che corrisponde quasi alla forte crescita dell’anno precedente (più 70%). Nella classifica dei marchi premium più apprezzati in Germania, la casa automobilistica del Biscione sale dal nono all’ottavo posto.

Dodici vittorie in rinomati concorsi organizzati da riviste specializzate tedesche sottolineano la popolarità di Alfa Romeo in Germania

I modelli SUV Stelvio (36%) e Tonale (34%) hanno dominato il mix di modelli interni del marchio nel 2024, seguiti dalla berlina sportiva Giulia (24%). La nuova Alfa Romeo Junior, presentata solo a settembre, ha già raggiunto il 6% delle vendite e un ordine su tre ha scelto una versione puramente elettrica.

“Il mercato tedesco è stato impegnativo per molti marchi nel 2024, ma siamo riusciti a mantenere i nostri numeri di registrazione stabili a un livello elevato. Con Alfa Romeo Junior tutti gli occhi sono ora puntati su un modello che potrebbe raggiungere le posizioni di vertice della nostra gamma nel 2025” ha affermato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

Alfa Romeo rimane una delle marche preferite dagli appassionati di automobili tedeschi nel 2024. Dodici premi nei sondaggi tra lettori ed esperti delle principali riviste specializzate sottolineano la popolarità del marchio. Auto Bild ha premiato l’Alfa Romeo tre volte nella votazione “Best Brands in All Classs”. All’auto motor und sport, la Stelvio, la Tonale e la Giulia vinsero il titolo di “Best Cars”, mentre Auto Straßenverkehr nominò la Tonale “Family Car of the Year” nella categoria design. Ha trionfato anche la Giulia Quadrifoglio agli Sport Auto Awards per l’ottava volta consecutiva.

La nuova Alfa Romeo Junior ha saputo stupire anche nel suo primo anno: due premi di design, tra cui essere votato “Best New Design” nella sua categoria nel concorso autonis di auto motor und sport, oltre a vincere il premio “Design Trofeo” di Auto Zeitung. La nuova arrivata dell’Alfa Romeo è attualmente in finale del rinomato concorso “Auto dell’anno”.

“Nel 2024 abbiamo continuato a concentrarci sui valori del nostro marchio Italia, sportività e passione. La nuova Alfa Romeo Junior conferma questo percorso e sta già suscitando grande desiderio, come dimostrano i primi premi di design. Siamo fiduciosi che questo modello raggiungerà nuovi gruppi di clienti e rafforzerà il marchio in modo sostenibile”, ha dichiarato David Saravia, Responsabile Marketing Alfa Romeo Germania.

Alfa Romeo Junior resterà centrale nel 2025: il modello di punta completamente elettrico Junior Veloce (207 kW/280 CV) può già essere ordinato e presto arriverà presso i rivenditori tedeschi. Segue poco dopo l’inizio degli ordini e il lancio sul mercato del modello ibrido Junior Ibrida Q4. Il sistema innovativo combina un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV) con due motori elettrici per la trazione integrale e la guida elettrica.

Alfa Romeo ha in programma anche un’esclusiva serie speciale in primavera, un aggiornamento tecnologico per il Tonale a metà anno e – a coronamento – la prima della nuova generazione dello Stelvio. La nuova ammiraglia si basa sulla piattaforma STLA Large e sarà disponibile come veicolo elettrico.