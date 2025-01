Nuova Alfa Romeo Stelvio prime immagini ad aprile con presentazione ufficiale dell’intera gamma il 24 giugno?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una delle principali novità di questo 2025 appena iniziato. La seconda generazione del SUV di segmento D del Biscione potrebbe essere presto svelato. Le ultime indiscrezioni che arrivano dal web parlano di marzo o al massimo aprile come mese della prima rivelazione del modello. Non sappiamo se solo attraverso le prime immagini ufficiali o in altro modo. A quanto pare però la presentazione ufficiale dell’intera gamma potrebbe avvenire solo il prossimo 24 giugno giorno in cui la casa automobilistica del Biscione festeggia 115 anni. Quindi forse ad aprile sarà mostrata una sola versione del modello.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco quando potrebbe essere svelato

Recentemente, Alfa Romeo ha condiviso un video celebrativo che metteva in evidenza i traguardi raggiunti dal marchio nel 2024. Tuttavia, ciò che ha realmente catturato l’attenzione del pubblico è stato il finale del filmato, dove un intrigante teaser ha fatto discutere gli appassionati. Si trattava di un contorno rosso brillante a forma di “V”, che molti esperti del settore interpretano come un’anticipazione del design dei fanali posteriori della futura Stelvio.

Le informazioni trapelate finora indicano che la nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe distinguersi per una griglia a scudo chiusa, fari sottili e affilati, una targa posizionata centralmente, una coda tronca e un sofisticato schema luminoso a forma di “V”. Questi dettagli, combinati, delineano un’evoluzione stilistica significativa per il SUV. Alessandro Masera ha realizzato un rendering che sintetizza queste caratteristiche, offrendo un’anteprima dello stile audace e innovativo che potrebbe caratterizzare il prossimo modello.

La gamma includerà modelli elettrici a batteria (BEV) e ibridi, con speculazioni su opzioni di motore a combustione interna (ICE) per mercati specifici. Sicuramente verrà lanciata anche una versione Quadrifoglio completamente elettrica ad alte prestazioni, che a quanto si dice presenterà la stessa architettura elettrica avanzata da 800 volt e la stessa propulsione della Dodge Charger Daytona SRT Banshee.

Le immagini teaser della Stelvio riprogettata sono attese per l’inizio del 2025. Esse prepareranno il terreno per il debutto di quello che promette di essere un modello fondamentale per Alfa Romeo. Con il suo lancio ufficiale perfettamente sincronizzato con il 115° anniversario del marchio, la nuova Stelvio si sta configurando come un punto di svolta nel segmento dei SUV di lusso.