Nelle scorse ore Ram ha presentato i nuovi Ram Chassis Cab 2025, dotati di un nuovo motore Cummins Turbo Diesel da 6,7 ​​litri con capacità di presa di forza (PTO) per operazioni sul lato sinistro e destro. I modelli più pesanti di Ram garantiscono incessantemente il massimo sforzo con una combinazione unica di innovazione, durata e capacità adatte agli allestitori.

I nuovi Ram Chassis Cab del 2025 sono dotati di una nuova griglia e fari a LED standard

“La linea Ram Chassis Cab rappresenta i nostri camion più performanti, progettati e realizzati per funzionare al massimo delle loro capacità tutto il giorno, tutti i giorni”, afferma Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “In questo segmento, durata, bassi costi di proprietà e soluzioni innovative per gli allestitori sono le priorità dei nostri clienti e dei nostri team di ingegneria e pianificazione”.

Il Ram Chassis Cab 2025 offre ai clienti due opzioni di motore: il nuovo motore Cummins Turbo Diesel da 6,7 ​​litri e il motore HEMI V-8 standard da 6,4 litri. Un nuovo cambio elettronico al piantone dello sterzo e una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD sono di serie su entrambi i motori. Il nuovissimo motore Turbo Diesel da 6,7 ​​litri ha una potenza nominale di 360 cavalli, mentre il V-8 HEMI da 6,4 litri ha una potenza nominale di 375 cavalli.

Lavorando a stretto contatto con Cummins, il motore Turbo Diesel da 6,7 ​​litri a 6 cilindri in linea vanta diversi miglioramenti in termini di guidabilità, risparmio di carburante, durata, avviamento, facilità di manutenzione e rumore, vibrazioni e durezza (NVH).

Un blocco e una testata riprogettati, pistoni robusti per impieghi gravosi, un nuovo collettore di aspirazione ad alte prestazioni, un nuovo turbo, valvole di aspirazione/scarico più grandi per un flusso di porta migliorato e un sistema di alimentazione ad alta pressione migliorano la durata e l’efficienza distintive del diesel.

Per semplificare la manutenzione e migliorare il flusso d’aria e le prestazioni, il nuovo motore Cummins utilizza una geometria della porta di aspirazione migliorata per iniettori di alimentazione dall’alto, lubrificazione a carico dall’alto e filtri del carburante integrati. Per aiutare i clienti in ambienti estremamente freddi, i Ram Chassis Cab dotati di Cummins Turbo Diesel utilizzano candelette. Inoltre, rumore, vibrazioni e durezza sono stati migliorati utilizzando ingranaggi di trasmissione elicoidali.

I nuovi Ram Chassis Cab del 2025 integrano la trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD che presenta un regime motore di crociera inferiore e prestazioni migliorate su strade dissestate. Gli ampi rapporti di trasmissione consentono una riduzione del rapporto dell’asse posteriore senza compromettere la capacità. La trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD e il nuovo cambio elettronico sul piantone dello sterzo sono ora di serie su entrambe le opzioni motore.

Per il 2025, i Ram Chassis Cab presentano griglie aggiornate con un design unico, a seconda del livello di allestimento selezionato. Sono disponibili nuovi fari a LED premium, inclusi doppi proiettori bifunzionali, mentre i LED sono ora di serie. I modelli più pesanti di Ram sono costruiti per cicli di lavoro implacabili, raggiungendo al contempo nuovi livelli di efficienza e facilità di installazione. Sono classificati come veicoli di media portata e offrono capacità di carico e traino superiori rispetto ai pick-up pesanti di Classe 2-3.

I Chassis Cab sono venduti senza un cassone convenzionale, ma includono un allestimento specifico per la professione, prodotto e installato da terze parti prima della consegna al cliente. I clienti traggono vantaggio dai rapporti di Ram con i produttori di carrozzerie e gli allestitori, contribuendo al Ram Chassis Cab più adatto agli allestitori di sempre.

La nuova linea Ram Chassis Cab 2025 presenta il sistema Uconnect più recente e avanzato di sempre, con uno schermo da 12 pollici migliorato e un’esperienza utente intuitiva. Il sistema Uconnect 5 offre ancora più servizi e funzionalità connesse per una facilità d’uso senza pari.

Tutti i Ram Chassis Cab dotati dell’opzione Cummins Turbo Diesel sono dotati di serie di capacità di presa di forza (PTO) con parametri di utilizzo migliorati per i componenti del lato sinistro e destro e un interruttore dedicato. Funziona in più situazioni per fornire la potenza minima della PTO a albero diviso mentre si è fermi tramite un acceleratore remoto. La nuova offerta fornisce anche protezione al motore e all’attrezzatura PTO con fail-safe consentendo l’abbassamento delle piattaforme aeree senza potenza del motore.