Alfa Romeo Tonale: dal 2025 negli USA un nuovo motore per aumentare le vendite

Alfa Romeo ha compiuto un passo importante per rafforzare la sua posizione nel mercato statunitense con l’introduzione della versione non-PHEV (veicolo elettrico ibrido plug-in) del suo crossover Tonale per l’anno modello 2025. Questa decisione arriva dopo che il marchio ha incontrato difficoltà nel competere con la Dodge Hornet, che offriva una gamma più ampia di varianti per il pubblico americano. Fino ad ora, i consumatori negli Stati Uniti avevano accesso esclusivamente alla versione PHEV di Alfa Romeo Tonale, mentre in Canada erano disponibili sia la variante con motore a combustione interna (ICE) che quella PHEV.

Con il nuovo modello Alfa Romeo Tonale AWD non-PHEV, Alfa Romeo amplia la sua offerta negli USA

Con il nuovo modello Alfa Romeo Tonale AWD non-PHEV, Alfa Romeo amplia la sua offerta negli USA, rispondendo alle esigenze di un pubblico che ricerca motori convenzionali. Questo modello è equipaggiato con un motore turbocompresso da 2,0 litri della famiglia Stellantis Global Small Engine (GME), capace di erogare 268 cavalli. La potenza viene trasferita alle ruote attraverso una trasmissione automatica a 9 velocità e una trazione integrale (AWD) standard, garantendo prestazioni eccellenti e una guida dinamica. Con questa mossa, Alfa Romeo punta a guadagnare maggiore competitività nel competitivo segmento dei crossover negli Stati Uniti.

Questa mossa offre un’opzione entry-level più conveniente e rende la Tonale più competitiva. Il nuovo modello parte da $ 36.495, più una tassa di spedizione di $ 1.995, per un totale di $ 38.490. Ciò indebolisce notevolmente la PHEV Tonale, che parte da $ 46.035. Alfa Romeo inoltre offre diversi pacchetti opzionali e funzionalità autonome per la Tonale AWD 2025, consentendo agli acquirenti di personalizzare il proprio veicolo.

Nonostante il suo elegante design italiano, negli USA Alfa Romeo Tonale deve fare i conti con la dura concorrenza da parte della Dodge Hornet, che condivide le stesse basi. La Hornet offre un prezzo di partenza più basso di $ 31.585 per il suo modello GT a benzina e una tariffa di destinazione più economica di $ 1.595. Entrambi i veicoli sono costruiti nello stesso stabilimento di assemblaggio di Pomigliano d’Arco, il che rende sconcertante la differenza di $ 400 nelle tariffe di destinazione.

Nel 2024, Alfa Romeo ha venduto solo 3.383 unità di Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti, un numero decisamente inferiore rispetto alle 20.559 Hornet vendute da Dodge. Questo divario significativo ha spinto Alfa Romeo a fare un passo importante introducendo la versione non-PHEV della Tonale, nella speranza di aumentare la sua quota di mercato e ridurre il gap con la concorrenza. Nonostante questa mossa strategica, resta ancora da vedere se il marchio italiano riuscirà a superare il vantaggio di Dodge, che può contare su un prezzo competitivo e su una forte presenza nel mercato domestico.

Per gli acquirenti che sono attratti dal nome e dal design distintivo di Alfa Romeo ma che in precedenza avevano trovato il prezzo della Tonale troppo elevato, la versione AWD 2025 offre ora un’alternativa interessante e più accessibile. Sebbene questa nuova opzione non elimini completamente la disparità con la Dodge Hornet, rappresenta comunque un passo nella giusta direzione per Alfa Romeo. Con un modello che combina prestazioni, estetica e una proposta di prezzo più competitiva, la Tonale AWD 2025 potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per guadagnare una maggiore trazione in un mercato statunitense estremamente competitivo, dove la concorrenza è agguerrita.