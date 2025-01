Stellantis: un 2024 di successo in Germania con vendite e quota di mercato in aumento

Stellantis ha sfidato il difficile contesto di mercato in Germania lo scorso anno e ha registrato un aumento delle vendite e della quota di mercato. Secondo dati interni preliminari, i marchi del gruppo automobilistico attivi in ​​Germania hanno venduto quasi 416.000 auto e veicoli commerciali leggeri (+6,5%) nel 2024, raggiungendo una quota di mercato del 13,4% – oltre 0,8 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

Nel 2024 in Germania Stellantis ha migliorato le vendite e anche le quote di mercato

I risultati positivi sono stati in gran parte determinati dai notevoli incrementi nelle vendite di diversi marchi del gruppo Stellantis, con Opel, il principale marchio tedesco, che ha registrato un aumento delle vendite del 6%. Peugeot ha visto una crescita straordinaria del 42%, mentre Citroën ha segnato un incremento del 35% e DS Automobiles ha ottenuto un impressionante +51%.

Un altro elemento fondamentale per il successo del gruppo nell’ultimo anno è stato Stellantis Pro One, la business unit specializzata nei veicoli commerciali leggeri. Con ben 67.000 furgoni venduti, Stellantis ha conquistato una quota di mercato del 23,5%, un incremento rispetto al 21,5% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha permesso al gruppo di diventare il leader assoluto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, una posizione che non aveva mai raggiunto dalla sua fondazione. Questo risultato è stato un’importante conferma della forza e della crescita di Stellantis nel settore.

“Possiamo ritenerci soddisfatti di questo risultato annuale. Crescere in un contesto difficile e in controtendenza rispetto al mercato non è scontato. “Vorrei ringraziare tutti i dipendenti e i nostri partner commerciali, senza il cui impegno questi numeri non sarebbero stati possibili”, ha affermato Florian Huettl, capo di Stellantis Germania. “La nostra priorità per il 2025 è anche la crescita: vogliamo aumentare ulteriormente la quota di mercato con i nostri numerosi nuovi modelli e vogliamo continuare a crescere insieme come squadra e diventare ancora più potenti”, afferma Huettl. “Grazie a prodotti eccellenti come Opel Frontera, Fiat Grande Panda, Citroën C3/Citroën C3 Aircross, Jeep Compass e molti altri, sono ottimista per il nuovo anno”.