Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in assoluto in Italia nel 2024

Secondo i dati di mercato elaborati da Dataforce, il 2024 di Jeep in Italia si conclude con risultati che rafforzano la sua posizione e consolidano la leadership in settori strategici. Il marchio americano di Stellantis mantiene l’ottava posizione nella classifica generale, con una quota di mercato del 4,4 per cento, principalmente grazie al successo straordinario di Jeep Avenger, che si conferma protagonista dell’anno.

Jeep Avenger è il terzo modello in assoluto più venduto nel nostro Paese

Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia, sia a dicembre che durante tutto il 2024, continuando a mantenere il primato mese dopo mese. Risulta il leader nel segmento B-SUV, sia nel mese di dicembre che nell’intero anno. Inoltre, è il terzo modello più venduto nel paese nel 2024 e figura tra i modelli di punta nel segmento dei B-SUV 100% elettrici, piazzandosi nella top five assoluta annuale, indipendentemente dal segmento.

Uno degli aspetti chiave che contribuiscono al successo straordinario del modello Avenger è la sua gamma, progettata per offrire una libertà di scelta totale, un principio fondamentale per il marchio Jeep. Avenger rappresenta infatti il primo SUV 100% elettrico del brand, segnando una pietra miliare nella sua evoluzione.

Oltre alla versione totalmente elettrica, il modello è disponibile anche con un motore a benzina da 1.2 litri da 100 CV, abbinato a un cambio manuale, oppure con la versione e-Hybrid, che offre una motorizzazione più ecologica con cambio automatico. Inoltre, è presente la variante 4xe, che si distingue per la trazione integrale e una potenza di 136 CV, garantendo così un’ampia gamma di opzioni, per un’esperienza di guida che incarna perfettamente la filosofia della “Freedom of Choice”, permettendo di affrontare con facilità ogni tipo di terreno.

Jeep Avenger

Ricordiamo inoltre che Jeep Avenger 4xe ha debuttato in una serie speciale esclusiva, la “The North Face Edition”, prodotta in edizione limitata a soli 4.806 esemplari, un numero che non è stato scelto a caso, ma che corrisponde all’altezza del Monte Bianco, il picco più alto d’Europa. Questa edizione speciale unisce materiali di alta qualità e resistenza a tecnologie avanzate, con dettagli di design unici, come le finiture in Summit Gold e motivi topografici che richiamano il paesaggio montano. Tutto ciò è pensato per enfatizzare l’impegno di Jeep nella promozione dell’esplorazione e del rispetto per la bellezza naturale, offrendo al contempo una vettura dalle caratteristiche distintive e performanti.