Stellantis si conferma leader del mercato auto in Portogallo nel 2024

Stellantis ha chiuso il 2024 con una leadership indiscussa nel mercato portoghese dei veicoli nuovi, sia in termini assoluti che nelle divisioni Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri. Secondo gli ultimi dati ACAP, il Gruppo ha venduto complessivamente 59.756 veicoli, un volume che gli conferisce una quota di mercato del 24,7%. Questo valore significa che praticamente 1 auto su 4 vendute nel 2024 in Portogallo proviene da uno dei suoi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Maserati, Opel o Peugeot. Da notare inoltre che il vantaggio di Stellantis rispetto al secondo gruppo automobilistico più venduto in Portogallo ammonta a 12.877 veicoli.

Per il quarto anno consecutivo dalla sua creazione, Stellantis ha guidato il mercato automobilistico in Portogallo

Per quanto riguarda il mercato Passenger Vehicle (VP) , i marchi Stellantis totalizzano 45.213 vetture vendute, che si traducono in una quota del 21,6%, valore che consolida ancora una volta Stellantis ai vertici del mercato portoghese per questa tipologia di Veicoli. Il 2024 è stato anche ancora una volta un anno di impareggiabile leadership per Stellantis nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV), qui con una quota di mercato del 45,0% , corrispondente a 14.543 unità vendute.

Questo risultato riflette chiaramente la fiducia che aziende e professionisti ripongono nei veicoli che compongono le gamme dei marchi Peugeot, Citroën, Fiat Professional e Opel. In altre parole, i marchi Stellantis si sono assicurati quasi la metà del mercato dei veicoli professionali venduti lo scorso anno. Sempre nel bilancio 2024, nella classifica delle vendite spiccano tre marchi Stellantis, che si posizionano nella Top 10 dei marchi più venduti: il leader di mercato Peugeot, oltre a Citroën e Opel.

Il Gruppo ha inoltre inserito cinque dei suoi modelli tra le dieci automobili più vendute nel Paese: Peugeot 2008, Peugeot 208, Peugeot 308, Citroën C3 e Peugeot Partner. L’ultimo mese dell’anno è stato caratterizzato anche dalla leadership di Stellantis nel mercato nazionale. Considerando le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, il Gruppo ha registrato 5.311 immatricolazioni, ovvero una quota del 22,4%. Sul fronte delle Veicoli Passeggeri, Stellantis ha venduto complessivamente 3.612 veicoli, un volume che le garantisce una quota del 17,9%.

Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali Leggeri, dicembre è stato un altro mese in cui Stellantis Pro One si è affermata in questo mercato. Il Gruppo si è confermato ancora una volta numero uno nelle vendite con un totale di 1.699 furgoni immatricolati e una quota impressionante del 47,5%. La quota di Stellantis tra i veicoli commerciali leggeri è stata di 33,9 punti percentuali superiore a quella del secondo gruppo automobilistico più venduto, con Peugeot al primo posto nelle vendite con una quota di leadership del 19,3% e Opel al secondo posto con il 14,1%.

In termini di veicoli elettrici, Stellantis è sempre più uno dei principali player del mercato. Attualmente offre quasi 50 modelli 100% elettrici, che coprono quasi tutti i segmenti di mercato – dai veicoli urbani compatti ai Suv, berline, 4×4 e supersportive – e nel 2025 accelererà i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile per tutti.

Nel 2024 Stellantis ha venduto più di 6.490 nuovi veicoli BEV nel mercato portoghese , portandola a guadagnare una quota del 15,8%. Nel mercato Passenger Vehicles, nel 2024, sono state vendute circa 6.100 vetture BEV, un volume che ha assicurato una quota del 14,6%. Da sottolineare la straordinaria leadership di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con 843 unità vendute e una quota del 33,6%.

Si segnala che il Gruppo produce in Portogallo, presso lo stabilimento di Mangualde, per questo segmento dei BEV, modelli dei marchi Peugeot, Citroën, FIAT Professional e Opel, dall’ottobre 2024. Considerando solo l’ultimo mese dell’anno, il la leadership degli Stellanti diventa ancora più significativa con una quota del 50,8%, più della metà del mercato dei furgoni BEV.

Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità dei diversi modelli alle esigenze di aziende e professionisti. Da segnalare infine che la Citroën Ami guida ancora un anno il mercato dei Quadricicli con 463 unità vendute e una quota del 29,9% nel 2024. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.