Nuova Fiat Toro: ecco come cambierà il pickup nel 2026

Kleber Silva, creatore digitale e designer automobilistico originario del Brasile e conosciuto nel mondo dei social media con il nome di KDesign AG, ha scelto di esplorare il futuro del design automobilistico con una serie di affascinanti creazioni in CGI. Utilizzando la tecnologia digitale per dare vita alle sue idee, Silva ha voluto immaginare e rappresentare i possibili nuovi modelli Fiat, partendo dalla vettura che considerava la più importante di tutte: la nuova Fiat Toro, che potrebbe rappresentare la seconda generazione del popolare pick-up italiano.

Nuova Fiat Toro: ecco come potrebbe apparire la futura generazione che forse vedremo nel 2026

Questo modello, che potrebbe essere presentato al pubblico a partire dal 2026, è al centro della visione di Silva, che ha cercato di reinterpretare e rinnovare il design di un’auto tanto amata in Sud America. Le sue creazioni digitali offrono uno sguardo affascinante e futuristico, con dettagli che combinano modernità, stile e funzionalità. Con questo progetto, KDesign AG ha voluto catturare l’essenza di un futuro della Fiat, che cercherà ancora una volta di rispondere alle esigenze di un mercato auto come quello sudamericano in continua evoluzione.

In coppia con la rinnovata Ram Rampage 2025, la nuova Fiat Toro 2026 viene immaginata in questo render con un design più robusto e moderno. Alcuni pensano che si possa trattare solo di un restyling ma ricordiamo che Fiat ha già rilasciato il restyling di metà ciclo all’inizio del 2021, con un nuovo motore turbo da 1,3 litri alimentato a benzina e/o etanolo.

È molto probabile che la nuova Fiat Toro possa aggiungere alla sua gamma il nuovissimo turbodiesel da 2,2 litri della Ram Rampage del 2025. Il nuovo propulsore ha 200 CV (+30), rispetto al suo predecessore da 2,0 litri. Con ancora più potenza il pickup medio della principale casa automobilistica italiana sarebbe ancora più interessante. Come abbiamo detto poc’anzi questo non è l’unico nuovo modello di Fiat immaginato ufficiosamente e ipoteticamente dall’esperto di CGI.

Kleber Silva ha progettato un interessante concept per il futuro della Fiat, immaginando come saranno le nuove versioni delle Fiat Pulse e Fastback nel 2026, grazie a un restyling che si ispira a modelli come la Fiat Doblo europea e la Jeep Avenger. Questi design sono il risultato di una fusione tra elementi stilistici delle due auto, con l’intenzione di rendere i nuovi modelli più moderni e in linea con le tendenze automobilistiche.

Un altro modello che Silva ha immaginato è la nuova Fiat Cronos, che potrebbe subire anch’essa un rinnovamento sempre nel 2026. In questo caso, il restyling prevede l’integrazione di dettagli tipici dell’Alfa Romeo Junior, portando un tocco di sportività e raffinatezza al design della Cronos. Inoltre, il crossover che sostituirà la Fiat Argo, sempre previsto per il 2026, si ispira alla Fiat Grande Panda europea, ma con alcune influenze stilistiche tratte dalla Citroen C3, risultando un mix di praticità e modernità. In questo modo, Kleber Silva ha cercato di anticipare l’evoluzione dei modelli Fiat, adattandoli alle nuove esigenze del mercato e alle aspettative dei consumatori.