Il nuovo Fiat Toro Ranch con motore 2.2 Turbodiesel avvistato in un video

La Fiat Toro 2025 introdurrà un’importante novità per quanto riguarda la motorizzazione: l’attuale motore diesel 2.0 sarà sostituito dal più avanzato 2.2 turbodiesel, che ha fatto il suo debutto con il Ram Rampage 2025.

La Fiat Toro Ranch 2025 sarà l’unica a essere equipaggiata con il nuovo motore diesel 2.2

In base a quanto trapela dal Brasile, questo nuovo propulsore sarà implementato prima che il modello subisca il restyling completo previsto per la metà del prossimo anno, con il lancio della gamma 2026. La sostituzione del motore si rende necessaria poiché il 2.0 turbodiesel attualmente in uso non è più conforme ai requisiti del programma Proconve L8, che stabilisce standard più severi per le emissioni inquinanti in Brasile.

Tra le varianti del modello, la Fiat Toro Ranch 2025 sarà l’unica a essere equipaggiata con il nuovo motore diesel 2.2. Le altre versioni, come Endurance, Freedom e Volcano, manterranno il motore Turbo 270 Flex. Anche la versione Ultra, sebbene rimanga disponibile, non sarà più proposta con la motorizzazione diesel. A questo proposito, è interessante ricordare che nel mese di maggio è stato avvistato un prototipo del Toro Ultra equipaggiato con il motore Turbo 270 durante una fase di test su strada.

Con questi aggiornamenti, Fiat mira a consolidare la posizione del suo pickup Fiat Toro come uno dei pick-up più competitivi sul mercato, rispettando le normative ambientali senza sacrificare le prestazioni o la versatilità che caratterizzano il modello. A proposito di questo modello qui vi mostriamo un video pubblicato dal sito brasiliano Autos Segredos che mostra le ultime immagini del nuovo modello che debutterà l’anno prossimo.