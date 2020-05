Fiat Toro Ultra: il pick-up potrebbe attrarre il pubblico femminile

Fiat Toro Ultra è ora disponibile per la vendita in tutte le concessionarie del marchio italiano. Il pick-up è stato lanciato alla fine del 2019, tuttavia, la sua presentazione è stata ritardata in Brasile a causa della pandemia di Coronavirus. Pieno di nuovi optional e con un design ancora più sorprendente, è probabile che Toro Ultra, che fino a questo momento ha avuto quasi solo uomini come clienti, inizierà ad attirare l’attenzione del pubblico femminile. Di solito, i veicoli più grandi sono snobbati dalle donne. Tuttavia, Fiat Toro Ultra sembra voler rompere quel tabù. Il modello 2020 è, oltre ad essere più bello, molto più comodo e divertente per le donne che guidano. Ora una donna può guidare un pick-up con la stessa sensazione di guidare una macchina più piccola.

Alcune caratteristiche rendono Fiat Toro Ultra maggiormente appetibile anche per le donne

Il primo dettaglio che indica che Fiat Toro Ultra è stato realizzato anche per le donne è che il tetto può essere aperto in un modo molto più semplice. Può essere rimosso per mezzo di un blocco di sicurezza interno, che è installato sul lato sinistro. Pertanto, non sarà necessario fare alcuno sforzo per aprire la cassa del veicolo.

Un altro dettaglio rivolto al pubblico femminile è che il pickup ha una luce a LED ambientale. Anche questo contenuto tende a soddisfare il pubblico femminile. Infine, Fiat Toro Ultra ha ancora maniglie e modanature cromate, un cruscotto da 7 ”, Keyless Enter-N’go (sistema di accesso passivo) e sedile del conducente elettrico. Con questi cambiamenti, le donne in America Latina avranno più motivi per essere interessate a questo modello.

