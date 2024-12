Una nuova Fiat 126 potrebbe fare del male alla concorrenza?

Nuova Fiat 126 è un modello immaginario ipotizzato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico il quale sul suo canale di YouTube in un video apposito ha voluto mostrare quella che secondo lui potrebbe essere il design di una futura reintepretazione del mitico modello di Fiat che però diciamo subito al momento non è previsto, non rientrando nei piani ufficiali del brand per i prossimi anni.

Ecco come viene immaginata una nuova Fiat 126 da chi ne auspica il ritorno in gamma

Eppure sono in tanti ad auspicare un simile ritorno nella gamma della principale casa automobilistica italiana convinti che un modello di questo tipo reinventato come moderna city car ibrida ed elettrica potrebbe dare serio filo da torcere alla concorrenza nel segmento di mercato che ancora oggi in Europa continua ad avere una certa importanza.

Le dimensioni della nuova Fiat 126 immaginata in questo render sono state incrementate rispetto al modello originale rendendo questa versione notevolmente più spaziosa e confortevole, offrendo un abitacolo che soddisfa le esigenze della vita quotidiana con maggiore praticità. Il progetto è pensato per garantire un’esperienza di guida più piacevole e versatile, senza rinunciare a un design compatto. All’interno, spicca una dotazione completa di optional di ultima generazione, che includono funzionalità avanzate e un sistema di infotainment progettato per offrire connettività continua e intrattenimento di alta qualità.

Il cuore di questo prototipo reimmaginato della Fiat 126, secondo quanto immaginato dall’autore, sarebbe un moderno motore a benzina 1.0 turbo AT3 da 120 CV, abbinato a un cambio manuale e alla trazione anteriore. Sono previste, inoltre, varianti con motorizzazioni ibride o completamente elettriche, per adattarsi alle tendenze e alle esigenze della mobilità sostenibile.

Vedremo se in futuro a Fiat verrà in mente di realizzare un modello di questo tipo. Per adesso sappiamo che si punterà sulla nuova Fiat Multipla nel 2025, sulla nuova Fiat 500 ibrida sempre nello stesso anno a cui poi seguirà una nuova Fiat Panda Fastback, un pickup e un camper. Poi nel 2030 la nuova Fiat Pandina che sarà prodotta sempre a Pomigliano.