Nuove Jeep Renegade e Compass: novità più sostanziose del previsto per le future generazioni

Nuova Jeep Renegade e Compass sono due delle principali novità che arricchiranno la gamma della casa americana nel corso dei prossimi anni. La prima delle due ad arrivare sarà la Compass che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e sarà ibrida ed elettrica al 100 per cento. Di questa auto abbiamo già visto i primi teaser e nel corso del prossimo anno avverrà il debutto vero e proprio.

Nuove Jeep Renegade e Compass nei prossimi anni saranno chiamate a stupire tutti

Si tratta di un modello considerato molto importante per il futuro del marchio candidandosi a diventare la vettura più venduta in assoluto tra quelle proposte da Jeep a livello globale. Questa auto potrebbe rivelare qualche sorpresa per quanto riguarda il suo design finale e anche altri aspetti relativi alle sue specifiche e alle tecnologie adottate.

Il modello che però potrebbe sorprenderci di più in assoluto è la nuova Jeep Renegade. L’anno esatto del suo arrivo sul mercato non è stato ancora fissato. Si parla di 2026 o 2027. Si tratterà di un’auto abbastanza diversa dal modello attuale e più in sintonia con il resto della gamma di Jeep. La piattaforma non è stata ancora decisa potendo trattarsi della smart car usata da Citrone C3, Fiat Grande Panda e Opel Frontera oppure della STLA Small. Nel primo caso sarà un’auto più a buon mercato mentre nel secondo si tratterà di una vettura più costosa e premium.

Il CEO di Jeep Antonio Filosa ha lasciato aperte entrambe le possibilità con la nuova Jeep Renegade che molto probabilmente sarà venduta in tutto il mondo Stati Uniti compresi. Maggiori dettagli su questo modello quasi certamente li avremo nel corso del 2025 un anno che si preannuncia molto importante e ricco di novità per Jeep che farà debuttare la nuova Compass, la Recon e anche il restyling di Grand Cherokee.