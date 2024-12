Fiat 850: l’auto più versatile compie 60 anni

Nel maggio del 1964 venne presentata la Fiat 850, una berlina compatta a quattro porte che aveva l’obiettivo di sostituire la mitica Fiat 600 nella gamma del marchio. Con un design firmato, come il suo predecessore, da Dante Giacosa, trovò presto un pubblico entusiasta. I 2,3 milioni di unità vendute fino al 1973 sono la migliore dimostrazione del suo successo in Italia e nel resto dei mercati, compresi gli Stati Uniti, dove venne commercializzata nella versione convenzionale e nelle acclamate carrozzerie Coupé e Spider.

Lanciata con il difficile obiettivo di sostituire un vero mito come la Fiat 600, la Fiat 850 ha vinto la sfida

Come la Fiat 500 e 600, la Fiat 850 utilizzava una struttura “tutto-posteriore”, con motore posizionato longitudinalmente al posteriore e propulsione posteriore. Tuttavia, la sua architettura interna lo rendeva un veicolo più comodo e spazioso rispetto ai suoi illustri predecessori con un passo molto simile a quello della 600.

Con cinque posti pensati per ospitare comodamente una famiglia composta da una coppia e tre bambini, questo modello offriva letteralmente una bagagliaio sotto il cofano, poiché lo spazio anteriore solitamente riservato al gruppo propulsore era stato liberato dalla configurazione propria della vettura. Inoltre, presentava dettagli che ne aumentavano la modularità, come lo schienale ribaltabile nei sedili posteriori per trasportare carichi ingombranti.

Il vano posteriore nascondeva, in un primo momento, l’indistruttibile motore Fiat 4 cilindri da 843 cm3 che era associato ad un cambio manuale a 4 marce da 34 CV che, visti i 670 Kg di peso di questa vettura, segnava una velocità massima di 120 km. /H. A catalogo compare anche la 850 Super da 37 CV. Nel 1968 si aggiunge alla gamma un motore da 52 CV e 903 cm 3 .

Gli amanti della guida sportiva con un budget limitato ebbero fortuna con il lancio della Fiat 850 Coupé nel 1965. Con un design esterno firmato dai fratelli Boano che ricordava la Fiat Dino Coupé per la forma dei finestrini laterali, si fece notare per essere un veicolo facile da guidare, sportivo e molto divertente. Più lunga di 33 mm rispetto alla berlina, era ricca di dettagli che ne rafforzavano il carattere dinamico come il logo tondo con allori, che ritornava frontalmente, o il cruscotto con due sfere per il tachimetro e il contagiri.

L’esclusivo volante aveva razze in metallo che conferivano un carattere prettamente “Racing”. Dotata di sedili individuali per conducente e passeggero, incorporava un motore da 47 CV, che raggiungeva la velocità massima di 134,6 km/h. Carlo Abarth sviluppò una versione con motore da 1,6 litri che poteva raggiungere i 211 km/h. Nel 1968 tornò alla carica con un motore da 2,0 litri da 185 CV che toccava la soglia dei 240 km/h.

Sempre nel 1965, al Salone di Ginevra venne presentata un’altra delle carrozzerie più memorabili e carismatiche di questo modello: la Fiat 850 Spider. Per questa versione Pininfarina e il suo stilista Giorgetto Giugiaro progettarono una due posti pura lunga 3.782 metri che manteneva trasmissione, assali e passo del modello originale e che si distingueva per le linee eleganti e affilate molto simili a quelle delle supercar del Anni ’60 Con un peso di 725 kg, la sua velocità massima era di 152 km/h. In opzione, è possibile incorporare un tetto rigido da 10 kg per circolare in caso di maltempo.

Sullo schermo, la Fiat 850 è stata legata a film e attrici famosi come Romy Schneider, che guidava una berlina bianca nel film francese “Max e i Chatarreros” del 1971. Più recentemente, la Fiat 850 Coupé è guidata da uno dei protagonisti della serie “The Invisible Line” (2020).