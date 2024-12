DS Automobiles ottimizza le sue vetture di Formula E grazie all’Intelligenza Artificiale

Nel corso degli anni l’intelligenza artificiale si è affermata come una tecnologia indispensabile in molti ambiti, soprattutto nel motorsport. DS Performance, la divisione motorsport di DS Automobiles che rappresenta il marchio francese nel campionato mondiale ABB FIA Formula E, dispone di un team di ingegneri dedicati all’intelligenza artificiale. Per ottimizzare le prestazioni dei propulsori elettrici monoposto, questi ingegneri hanno creato modelli di intelligenza artificiale che stimano le quantità fisiche in tempo reale. Questi modelli di intelligenza artificiale, spesso definiti “sensori virtuali”, vengono utilizzati come parte di un sistema nell’auto.

I preziosi dati dell’intelligenza artificiale integrano i segnali trasmessi dai sensori fisici (accelerazione, angolo di sterzata, pressione dei pneumatici, velocità delle ruote, ecc.) e consentono quindi un’analisi immediata della dinamica del veicolo. Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono uno strumento importante nella strategia del team e consentono una migliore gestione della gara, soprattutto quando si analizzano i dati della batteria, che rappresentano una parte significativa delle prestazioni.

Oltre all’uso a bordo del veicolo, l’intelligenza artificiale consente anche di elaborare in tempo reale dati provenienti da più fonti (ad esempio leggendo “l’energia rimanente” sugli schermi televisivi durante una gara) e di utilizzarli immediatamente dagli ingegneri.

L’intelligenza artificiale è parte integrante del lavoro di ricerca e sviluppo e degli strumenti utilizzati negli sport motoristici da diversi anni. Gli ingegneri di DS Performance non fanno eccezione e ampliano costantemente le proprie capacità grazie a queste nuove tecnologie innovative.

Coronata da due doppi titoli e da un record di 51 podi, comprese 16 vittorie, DS Performance si è costantemente posizionata all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, incorporando l’intelligenza artificiale per mantenere i suoi livelli di prestazioni nella serie di corse altamente competitiva e 100% elettrica. La divisione motorsport di DS Automobiles, attualmente impegnata nell’undicesima stagione di Formula E con il suo partner Penske Autosport, intende continuare a conquistare podi grazie all’agilità e al duro lavoro dei suoi team.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: «DS Performance è sempre stata all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, quindi l’uso dell’intelligenza artificiale nei nostri vari lavori di ricerca e sviluppo è diventato rapidamente una parte indispensabile. Non va dimenticato che la Formula E è una competizione estremamente impegnativa che ci costringe a integrare le soluzioni più all’avanguardia che i nostri team hanno padroneggiato alla perfezione. Questo approccio all’innovazione è molto presente anche dal lato del marchio. DS Automobiles è stato infatti il ​​primo marchio al mondo a integrare di serie il modulo di intelligenza artificiale generativa ChatGPT! Una rivoluzione nel mondo automobilistico!”