Alfa Romeo: ecco i modelli che arriveranno, nel 2028 anche l’erede di Giulietta

Con il piano Italia di Stellantis annunciato ieri prende sempre più corpo il futuro di Alfa Romeo. A grandi linee i modelli che arriveranno da qui al 2030 li conosciamo più o meno tutti. Il primo ad arrivare nel 2025 sarà la nuova Stelvio che debutterà in primavera e darà il via al nuovo corso del Biscione che poi proseguirà nel 2026 con la nuova Alfa Giulia. Entrambe queste auto saranno prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large e forse saranno anche ibride. Le nuove generazioni saranno molto diverse dai modelli attuali con uno stile pensato per fare bene in tutto il mondo.

Ecco le nuove auto di Alfa Romeo in arrivo nei prossimi anni: sempre più certo il debutto di una erede di Giulietta

Poi nei programmi di Alfa Romeo è previsto nel 2027 anche l’arrivo di un grande SUV che riporterà il biscione nel segmento E del mercato dopo molti anni e che sarà prodotto su piattaforma STLA Large sempre a Cassino. Anche questa notizia è sicura essendo stata prevista la produzione di una nuova top di gamma proprio a Cassino. Al momento questo modello è soprannominato E-Jet e viene descritto come un veicolo innovativo con uno stile molto sportivo e aerodinamico, difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto.

A seguire è previsto nel 2028 l’arrivo di una erede di Giulietta che nascerà su piattaforma STLA Medium e che al momento non si sa ancora dove sarà prodotta. Sembra però assai probabile che possa essere sempre l’Italia la sua casa. Questa auto secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova GTV, secondo altri nuova Alfetta e secondo altri ancora nuova Alfa Romeo Brera. Avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico e la coda tronca. Dunque con la vecchia Giulietta avrà poco in comune.

A seguire prima del 2030 potrebbe essere il momento per una nuova generazione di Tonale e non si esclude nemmeno l’arrivo di un restyling per Alfa Romeo Junior oltre ad almeno un paio di nuovi modelli in edizione limitatissima per il programma Bottega.