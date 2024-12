Nuova Alfa Romeo Stelvio: il SUV sarà elettrico ma piacerà

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta arrivando. Tra pochi mesi la seconda generazione del SUV di segmento D sarà realtà. Aprile potrebbe essere il mese giusto per il suo debutto ma non escludiamo che già prima possano trapelare le prime immagini senza veli. Questo SUV sarà la prima vettura di Stellantis in Europa a nascere sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Sarà leggermente più grande come dimensioni rispetto al modello attuale ma avrà uno stile ancora più aerodinamico e armonioso rispetto al precedente Stelvio. Coda tronca, fari stretti, silhouette quasi da SUV coupè, scudetto chiuso e targa centrale saranno alcuni degli elementi di design più tipici del nuovo veicolo.

Nonostante una gamma di soli motori elettrici la nuova Alfa Romeo Stelvio non perderà le caratteristiche tipiche del Biscione

La nuova Alfa Romeo Stelvio che qui vi mostriamo in alcuni recenti e celebri render tra cui qui sotto quello di Masera, sarà un modello solo elettrico al 100 per cento. Questo salvo sorprese dell’ultima ora. Al momento infatti non sembrerebbe essere prevista una versione termica anche se qualche voce era circolata nelle scorse settimane ma non trovando per il momento alcuna conferma ufficiale.

Nonostante sarà solo elettrica la nuova Alfa Romeo Stelvio non rinuncerà a quelle che sono le caratteristiche tipiche di una vettura della casa automobilistica del Biscione in termini di guidabilità, sportività, piacere di guida, assetto e tenuta. In gamma sarà comunque presente una versione top di gamma Quadrifoglio con quasi mille cavalli e una versione EREV con motore termico range Extender che fungerà da batteria per il motore elettrico permettendo all’autonomia di andare ben oltre i mille km.

Come vi abbiamo scritto in numerose altre occasioni questo modello sarà 100 per cento made in Italy essendo disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino e prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove circa un anno dopo arriverà anche la nuova Alfa Romeo Giulia seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione.