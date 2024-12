Leasys lancia la nuova app My-Leasys

Leasys di Stellantis continua a sviluppare il suo ambizioso piano di trasformazione digitale, lanciato lo scorso anno, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza unica e di qualità superiore. Il marchio punta a proporre soluzioni innovative, tecnologicamente avanzate, in grado di semplificare la gestione delle flotte aziendali e migliorare l’efficienza operativa complessiva.

Grazie alla nuova app di leasys i clienti possono gestire facilmente il proprio noleggio in pochi passaggi

Dopo l’introduzione della piattaforma di e-commerce Leasys e-Store, quest’anno l’azienda fa un ulteriore passo avanti nel mondo digitale con il lancio dell’app My-Leasys. Grazie a questa nuova applicazione, i clienti possono gestire facilmente il proprio noleggio in pochi passaggi, ovunque e in qualsiasi momento. L’app permette di consultare tutte le informazioni relative al contratto, come scadenze, chilometri percorsi e stato del veicolo, oltre a scaricare i certificati assicurativi, accedere alla documentazione necessaria e richiedere assistenza in caso di emergenza, il tutto direttamente dallo smartphone.

L’app My-Leasys semplifica ulteriormente la gestione dei servizi, offrendo agli utenti la possibilità di gestire le proprie necessità in modalità self-care, direttamente dallo smartphone. Tra le sue funzionalità, se il veicolo dovesse subire un guasto, è possibile inviare una richiesta di intervento al soccorso stradale e consultare una mappa per trovare il centro di assistenza più vicino. In caso di incidente o furto, l’app permette di denunciare l’accaduto in pochi semplici passaggi e, se necessario, attivare la centrale operativa per il recupero del veicolo.

Inoltre, gli utenti possono richiedere assistenza e supporto direttamente dal servizio Customer Care, monitorare in tempo reale la propria situazione contabile e, qualora le esigenze di mobilità dovessero cambiare, aggiungere facilmente nuovi servizi al contratto di noleggio, accedendo a offerte personalizzate e dedicate.

Infine, se il contratto di noleggio sta per scadere, l’app consente di richiedere una proroga o di effettuare una simulazione del valore di acquisto direttamente tramite la piattaforma. Il processo di digitalizzazione di Leasys proseguirà anche nel 2025, con aggiornamenti e nuove funzionalità per l’app My-Leasys. Questi sviluppi sottolineano l’importanza del cliente per l’azienda, che continuerà a mettere al centro del proprio business l’attenzione alle esigenze dei clienti anche nel prossimo anno.