Leasys avvia il noleggio di Citroën Ami e Fiat Topolino

Coerentemente con gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità stabiliti dal Gruppo, Leasys Italia amplia la sua offerta introducendo il noleggio dei quadricicli leggeri della gamma Stellantis, Citroën Ami e Fiat Topolino. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso la promozione di una mobilità urbana sempre più rispettosa dell’ambiente e delle esigenze delle città moderne, contribuendo a rendere più accessibili soluzioni di trasporto innovative e sostenibili.

Continua il percorso di Leasys verso una mobilità urbana sostenibile con il noleggio di Fiat Topolino e Citroen AMI

Leasys introduce una novità nel panorama della mobilità elettrica avviando il noleggio dei quadricicli leggeri con un’offerta dedicata e vantaggiosa. La promozione è pensata per i clienti che scelgono di noleggiare un veicolo del Gruppo Stellantis, i quali avranno l’opportunità di accedere a un secondo noleggio di una delle due iconiche minicar della gamma.

L’offerta include un interessante beneficio economico: l’esenzione dal pagamento dei primi tre canoni mensili di noleggio di Fiat Topolino e Citroen Ami, rendendo questa soluzione ancora più conveniente. Inoltre, i clienti potranno usufruire degli ecoincentivi statali attualmente disponibili per questa categoria di veicoli, validi fino al termine dell’anno. Questa iniziativa conferma l’impegno di Leasys nel promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, offrendo un’opzione di trasporto innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Incorporando i quadricicli elettrici nella propria gamma di offerte, Leasys compie un ulteriore passo avanti verso una mobilità più sostenibile e accessibile. Questa strategia consente all’azienda di ampliare le opzioni a disposizione dei propri clienti, rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze di chi cerca soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso intrapreso da Leasys per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità entro il 2026, tra cui la significativa meta di stipulare il 50% dei nuovi contratti su veicoli a basse emissioni in tutti i mercati in cui opera. Grazie a questa integrazione, l’azienda rafforza il proprio impegno nel ridurre l’impatto ambientale e nel favorire una transizione verso una mobilità elettrica più diffusa, consolidando al tempo stesso la propria posizione come leader nel settore del noleggio a lungo termine sostenibile.