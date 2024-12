1 milione di Peugeot 2008 prodotte nello Stellantis Vigo

Stellantis Vigo supera il milione di unità prodotte della Peugeot 2008, cinque anni dopo l’inizio della produzione di questo modello, nel 2019. In occasione di questo traguardo è stata scattata una fotografia commemorativa alla quale hanno partecipato i lavoratori di tutte le officine, una rappresentanza del Comitato aziendale e membri della Direzione.

A cinque anni dall’inizio della produzione nel sito di Stellantis Vigo, il SUV Peugeot 2008 supera il milione di unità prodotte

Nel Sistema 1, sulla piattaforma modulare multienergia CMP, vengono assemblate la Peugeot 2008 100% elettrica e le alternative Hybrid e benzina. Una vera dimostrazione di flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento del paradigma energetico e ai nuovi contesti del settore automobilistico. Il milionesimo esemplare della Peugeot 2008 prodotto a Vigo appartiene all’allestimento GT, il top di gamma, è di colore Bianco Okenite ed è equipaggiato con il motore Hybrid da 136 CV. La sua destinazione è Pamplona.

La prima generazione di questo SUV ha iniziato a essere prodotta a Vigo nel 2019. E nel 2020 è stata lanciata la versione 100% elettrica. Di questa prima generazione furono prodotte più di 700.000 unità. La versione rinnovata di questo veicolo è stata lanciata a metà del 2023, incorporando notevoli novità, sia nel software che nello stile.

Attualmente, la fabbrica produce 900 unità al giorno di questo modello, che viene venduto in più di 50 paesi in tutto il mondo, tra cui Italia, Gran Bretagna, Francia, Turchia, Spagna, Belgio, Portogallo e Germania come mercati principali. Oltre a Vigo, la Peugeot 2008 è attualmente prodotta a Palomar (Argentina), Wuhan (Cina), Karachi (Pakistan), Chu Lai (Vietnam) e Guran (Malesia).

Quest’anno, lo stabilimento di Vigo ha superato i 16 milioni di veicoli prodotti nei suoi 66 anni di storia. La Peugeot 2008 è il quinto modello prodotto in questa fabbrica che supera l’iconica cifra di un milione di unità. Ad oggi è stata immatricolata dalla Citroën C15 e Berlingo, dalla Peugeot Partner e dalla Citroën Xsara Picasso.

José Luis Alonso Mosquera, Direttore di Stellantis Vigo: “La produzione della Peugeot 2008 ha contribuito alla trasformazione dello stabilimento di Vigo, incorporando notevoli innovazioni nei diversi laboratori. Voglio sottolineare il coinvolgimento e l’impegno di tutti i lavoratori nel soddisfare le elevate esigenze di produzione e qualità di questo veicolo”.

La Peugeot 2008 è caratterizzata da un’estetica che incorpora la nuova immagine del marchio e che approfondisce l’aspetto SUV di questo modello, con un design robusto e muscoloso in cui risaltano le grandi ruote e le linee fluide. Il suo frontale colpisce grazie ad elementi come la nuova firma luminosa a tre griffe e i fari Full LED con accensione automatica degli abbaglianti. Nella parte posteriore, i gruppi ottici assumono la forma di tre eleganti doppie strisce orizzontali sovrapposte.

Gli interni si distinguono per l’alto livello di comfort e la qualità delle finiture. I sedili anteriori hanno un design dinamico e possono essere dotati di sistema di riscaldamento e, nel caso del conducente, di funzione di massaggio. L’abitacolo permette di generare ogni tipo di sensazione grazie al suo sistema di illuminazione interna a LED a 8 colori, disponibile nella versione GT, che crea un anello di luce sul cruscotto e sui pannelli delle porte. Per facilitare la guida, è dotata, a seconda dell’allestimento, della funzione Accesso e Avviamento Hands-Free.

Sotto il cofano, la Peugeot 2008 ha due motori elettrici da 156 CV (115 kW) e 136 CV (100 kW). La gamma prevede anche la meccanica Puretech Hybrid da 136 CV e 48 V, abbinata ad un cambio elettrificato doppia frizione a 6 marce che include un motore elettrico. Insieme a loro, puoi optare per il motore a benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce.

Tutta la gamma delle autovetture Peugeot, indipendentemente dall’energia scelta, beneficia dei vantaggi di Peugeot Allure Care, una garanzia di cui i nuovi veicoli che effettuano gli interventi di manutenzione consigliati dalla Marca possono beneficiare gratuitamente per 8 anni o 160.000 chilometri nelle officine della Rete Assistenza Ufficiale Peugeot.

La sostituzione e la riparazione di componenti meccanici, elettrici o elettronici difettosi, compresa la manodopera, sono coperte da Peugeot Allure Care, disponibile sull’ultima generazione della gamma Peugeot 100% elettrica e ora anche sulla gamma termica e ibrida plug-in. per ordini effettuati tra il 1 settembre e il 30 novembre 2024.

Gli investimenti realizzati a Stellantis Vigo per industrializzare la Nuova Peugeot 2008, nell’ambito dei progetti “Nuove generazioni di BEV su piattaforma full electric” (VEC-020100-2022-110) e “Nuovi processi di produzione di power train full electric” (VEC -020100-2022-111), hanno ottenuto il finanziamento dei Fondi Next Generation EU dell’Unione Europea tramite il Ministero delle Industria, Commercio e Turismo del Governo spagnolo.