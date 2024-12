L’ex CEO di Jeep Meunier chiamato al capezzale di Nissan

Christian Meunier, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato del marchio Jeep per Stellantis, è stato recentemente nominato alla guida delle operazioni di Nissan Motor Co. Ltd. nelle regioni del Nord e del Sud America. Questa importante nomina rappresenta una parte integrante di un più ampio riorganizzamento del team dirigenziale all’interno della casa automobilistica giapponese, che sta affrontando una serie di sfide significative.

Nissan si trova infatti a dover fare i conti con un rallentamento delle vendite e con un crescente malcontento tra i concessionari del marchio, situazione che ha spinto l’azienda ad adottare misure di ristrutturazione. Tra i cambiamenti più rilevanti, vi è anche il passaggio dell’attuale responsabile delle Americhe, Jérémie Papin, al ruolo di direttore finanziario, evidenziando il desiderio di Nissan di rafforzare la propria leadership in un momento cruciale per il suo futuro.

Dopo cinque anni con Stellantis e la sua società predecessore, Meunier se n’è andato più di un anno fa per “concentrarsi su interessi personali” mentre Antonio Filosa ha assunto la direzione del marchio Jeep. Il dirigente automobilistico ritorna alla Nissan dopo aver ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso la casa automobilistica a partire dal 2002, dove è stato anche presidente di Infiniti.

Meunier guiderà le operazioni e la strategia di Nissan in America, si legge in un annuncio, e lavorerà presso la sede centrale americana dell’azienda a Franklin, nel Tennessee. Nissan ha affermato che il cambio di leadership è entrato in vigore il 1° gennaio, anche se questa settimana Automotive News ha riferito che aveva già tenuto un incontro con la rete di concessionari Nissan per rassicurarli sul fatto che li avrebbe aiutati a ripristinare la redditività.