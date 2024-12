Alfa Romeo: ecco cosa attenderci nel 2025

Il 2025 sarà un anno molto importante per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione sarà protagonista del mercato con il lancio di un modello fondamentale. Ci riferiamo alla nuova Stelvio che debutterà nella primavera del prossimo anno, forse ad aprile, che qui vi mostriamo in un render recente di Alessandro Capriotti. La seconda generazione del SUV sarà decisivo per il futuro del brand che come sappiamo Stellantis vuole trasformare in una sorta di brand premium globale.

Il 2025 sarà ricordato come l’anno di debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large. Sarà dunque la prima vettura di Stellantis in Europa ad adottare la nuova piattaforma che negli USA ha già fatto il suo esordio con la nuova Dodge Charger Daytona. Questo SUV, che crescerà di dimensioni e avrà uno stile totalmente diverso dalla versione attuale, dunque rappresenterà il fulcro di quelle che saranno le novità principali dello storico marchio milanese per quanto concerne il prossimo anno.

Pur essendo di certo la novità più importante per Alfa Romeo, il debutto di Stelvio non sarà l’unica notizia importante per il biscione l’anno prossimo. Sempre nel corso del prossimo anno sapremo come stanno andando le cose sul mercato per il SUV entry level Junior che finalmente completerà il suo primo anno sul mercato e potremo così fare un primo bilancio.

Infine il 2025 sarà anche importante in quanto ci avvicineremo a grandi passi al debutto della nuova Alfa Romeo Giulia che avverrà nella primavera del 2026. Ci sono probabilità molto elevate che la berlina di seconda generazione possa mostrarsi in anteprima già verso la fine del prossimo anno. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del 2025 del Biscione che si preannuncia davvero ricco di novità. In generale inizieremo a capire quelle che saranno le mosse del nuovo CEO Santo Ficili che ha preso il posto di Jean-Philippe Imparato alla guida del marchio nei mesi scorsi.