Alfa Romeo Junior diversifica la sua offerta elettrificata con le versioni Ibrida e Ibrida Speciale

Alfa Romeo Junior offre diversi modi di avvicinarsi alla mobilità sostenibile ed elettrificata con tutta l’identità sportiva del marchio. Le versioni Ibrida e Ibrida Speciale incorporano l’innovativa tecnologia ibrida MHEV sotto il cofano. Registrano una potenza di 136 CV grazie alla combinazione di un motore turbo benzina a 3 cilindri e una batteria elettrica da 48 V che si ricarica automaticamente in frenata e accelerazione e alimenta un motore elettrico da 28,5 CV (21 kW).

Con la tecnologia Ibrida, l’Alfa Romeo Junior rafforza la propria presenza nel segmento delle compatte

La catena di trasmissione dell’Alfa Romeo Junior Ibrida è progettata per offrire un comportamento alla guida impeccabile, che ispira fiducia e controllo, permettendo di sfruttare al massimo le straordinarie prestazioni del veicolo. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,9 secondi e una velocità massima di 206 km/h, la Junior dimostra la sua agilità e potenza. È equipaggiata con un’architettura ibrida VGT (Variable-Geometry Turbo) da 48 V, che sviluppa una potenza complessiva di 136 CV. La componente elettrica include una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW, integrato nell’innovativo cambio doppia frizione a 6 rapporti, che lavora in sinergia con l’inverter e la centralina della trasmissione per ottimizzare l’efficienza energetica.

Grazie a queste soluzioni tecnologiche avanzate, l’Alfa Romeo Junior Ibrida offre un’esperienza di guida estremamente fluida, con la possibilità di muoversi in modalità “emissioni zero” per oltre il 50% del tempo, soprattutto in città. La guida elettrica è garantita non solo durante le manovre di parcheggio o a bassa velocità, ma anche fuori città, con una velocità che raggiunge i 150 km/h senza compromettere l’autonomia. Prestazioni di alto livello, quindi, in un’auto elegante e spaziosa, con un bagagliaio da 415 litri che la colloca ai vertici del suo segmento. La Junior si distingue anche per i dettagli artigianali, finiture di alta qualità e dotazioni all’avanguardia, come l’assistente vocale alimentato dall’intelligenza artificiale generativa Chat GPT, che migliora l’interazione e l’esperienza di guida.

Dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida si distingue anche per la nuova reinterpretazione delle insegne “Legend”, che enfatizza il design sportivo di questo oggetto fresco e unico, capace di creare un’immediata connessione emotiva basata su una simbiosi uomo-macchina relazione. ; Per Alfa Romeo l’automobile è e resta un prodotto emozionante, vissuto con passione e impegno.

La versione Ibrida dell’Alfa Romeo Junior incarna perfettamente l’unione di distinzione ed un forte spirito sportivo, offrendo una finitura esclusiva che include rivestimenti ICONO negli interni, cerchi in lega Turbina da 17 pollici e lo scudetto anteriore con la calandra “Leggenda”. Questi dettagli contribuiscono a esaltare l’immagine sportiva ed elegante del veicolo. Alla guida, il modello non si limita a offrire prestazioni dinamiche, ma integra anche un equilibrio tra comfort e sicurezza, con una serie di tecnologie avanzate.

Il quadro strumenti Cannocchiale da 10,25 pollici e il touch screen da 10 pollici con supporto per Apple CarPlay e Android Auto garantiscono una connettività perfetta e un’esperienza di guida all’avanguardia. Inoltre, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio posteriori, il riconoscimento degli utenti vulnerabili della strada e il sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) assicurano massima sicurezza per tutti.

L’edizione limitata di lancio Speciale presenta una serie di caratteristiche esclusive, tra cui interni SPIGA con sedili premium elettrici e riscaldati, dotati di funzione di massaggio lombare. La pedaliera sportiva, le soglie in metallo e il volante in pelle contribuiscono a un’esperienza di guida di alta qualità, mentre il pratico sistema di parcheggio Cargo Flex Kit offre una gestione intelligente dello spazio nel bagagliaio.

All’esterno, il modello si distingue per i cerchi in lega FORI da 18″, i vetri oscurati e il body kit Diabolik, completato dal logo centrale in Diamond Black. Sul fronte della sicurezza e assistenza alla guida, l’Alfa Romeo Junior è equipaggiata con cruise control adattivo, centratura della corsia, assistenza agli ingorghi e una telecamera posteriore con griglie dinamiche. Tra gli optional disponibili, ci sono il Premium Pack, il Tech Pack e lo Sport Pack, che include gli interni CORSA con sedili Sabelt. Il tetto nero o solare è disponibile su entrambe le finiture.

L’Alfa Romeo Junior segna il ritorno della casa nel segmento delle compatte premium, con un modello che riprende il DNA sportivo ed estetico del marchio, evocando leggendari modelli come la Giulietta e la MiTo del 2008. Il design conserva tratti distintivi come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale ispirato alle icone del marchio, con una griglia triangolare e il trilobo reinterpretato. Le tre luci anteriori a LED richiamano il design delle auto sportive Alfa Romeo, come l’SZ e la Brera. Il nome Junior, che affonda le radici nel successo dell’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1966, rappresenta una nuova era per il marchio.

Con una lunghezza compatta di 4.173 mm e un’altezza di 1.535 mm, l’Alfa Romeo Junior riesce a condensare tutto il carattere sportivo che ha sempre contraddistinto il marchio. Questo modello vanta il miglior rapporto di sterzo della sua categoria, garantendo un’esperienza di guida altamente reattiva.

A completare il quadro, l’auto è equipaggiata con un differenziale meccanico a slittamento limitato, passaruota allargati con esclusive barre stabilizzatrici anteriori e posteriori, sospensioni sportive e un sistema frenante dalle caratteristiche particolarmente dinamiche, tutte caratteristiche pensate per garantire una guida entusiasmante e coinvolgente.

Nonostante l’accento posto sulle performance, l’Alfa Romeo Junior non sacrifica né il comfort né la praticità. Al contrario, presenta soluzioni innovative che semplificano la vita quotidiana, rendendo il modello perfetto sia per chi cerca emozioni forti alla guida sia per chi ha bisogno di un’auto funzionale per l’uso quotidiano.