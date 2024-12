Stellantis: il sito di Caen inaugura una centrale geotermica

Il sito di componenti Stellantis a Caen compie un passo importante nella sua transizione energetica con l’inaugurazione oggi della sua centrale geotermica. Questo impianto innovativo consentirà al sito di produrre autonomamente il 30 per cento della propria energia, riscaldando le officine e gli edifici terziari (80.000 m2) e raffreddando gli impianti di processo.

Stellantis, impegnata a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, investe 7 milioni in questo impianto innovativo a Caen

Questo progetto è una prima mondiale per Stellantis; il sito di Caen è anche uno dei primi insediamenti industriali ad adottare questo tipo di soluzione in Francia, combinando tutte le attività. Questo progetto è pienamente in linea con la tabella di marcia ambientale di Stellantis, che mira a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2038. Dopo 10 mesi di lavoro, la centrale geotermica è stata messa in esercizio grazie all’installazione di 3 chilometri di tubazioni, 12 unità di trattamento aria e 3 pompe di calore.

Grazie a questa installazione, lo stabilimento di Caen ottiene ora: Una riduzione del 70% del consumo di gas, Una riduzione del 75% delle emissioni di CO2, Una riduzione del 15% del consumo di acqua. Questa installazione permette alla fabbrica di coprire in autonomia il 30% del proprio fabbisogno energetico, segnando un primo passo verso l’ambizioso obiettivo dell’80% di autonomia energetica fissato da Stellantis per il 2030.

Per quanto riguarda l’energia geotermica, Caen prevede di andare oltre realizzando ulteriori trivellazioni che le consentiranno di aumentare ulteriormente la sua autonomia e ridurre il consumo di acqua. Per Stephane Lozach, direttore del sito di Caen, “ Questa installazione è essenziale per ridurre le emissioni di CO2 del sito. Costituisce anche una leva prestazionale per le nostre installazioni in Normandia. Grazie ad esso possiamo ridurre i nostri costi energetici e ridurre la nostra dipendenza dalle fluttuazioni del mercato”.

Questo progetto ha beneficiato del sostegno di ADEME e di fondi europei e potrebbe beneficiare degli aiuti di Francia 2030. Stellantis Caen impiega 1.300 dipendenti che si occupano delle trasmissioni dei veicoli Stellantis, in particolare dei veicoli ibridi ed elettrici.