Stellantis: una fabbrica verde a Caen

Stellantis il gruppo nato dalla fusione di PSA Peugeot Citroën con Fiat Chrysler Automobiles annuncia un nuovo progetto interessante. Il gruppo automobilistico ha uno stabilimento situato a Cormelles-le-Royal, nella periferia sud di Caen (Calvados) in Francia che in precedenza apparteneva al gruppo PSA. Questo sito, certificato ISO 14001 dal 2002, ha integrato il progetto “Green Factory” che fa parte del progetto industriale del gruppo Automotive Cells Company (ACC), una joint venture nata tra Total e Stellantis e di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane.

Sorgerà a Caen in Francia la Green Factory del gruppo Stellantis

Automotive Cells Company prevede di installare il suo futuro sito di produzione di batterie su circa 34 ettari del sito industriale del gruppo Stellantis. In definitiva, questo nuovo sito dovrebbe generare tra 1.400 e 2.000 posti di lavoro. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2023. Questo se ovviamente le date annunciate saranno effettivamente rispettate.

Il progetto Green Factory di Stellantis si concentrerà prevalentemente sulle prestazioni ambientali del sito. Concretamente, ciò comprenderà la rivegetazione della carreggiata che corre lungo la ferrovia. Ma questo sarà solo uno degli interventi previsti per questo sito produttivo francese di Stellantis.

Infatti si sta valutando anche l’installazione di zone umide, cassette nido e hotel per insetti, così come la rivegetazione delle recinzioni e l’installazione di un sistema di assorbimento dell’acqua piovana. Insomma si tratterà di una vera e propria fabbrica verde destinata a diventare in breve tempo un vero fiore all’occhiello per il gruppo automobilistico guidato dal numero uno, l’amministratore Carlos Tavares.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: alcuni concessionari hanno dubbi sulle reali possibilità di raggiungere i suoi obiettivi legati all’elettrificazione della gamma dei suoi brand

Stellantis: il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares a Caen realizzerà un sito “verde” che punterà sulle proprie prestazioni ambientali

Ti potrebbe interessare: Stellantis: in Molise altri tagli per il gruppo automobilistico, adesso rischiano i precari della Sevel

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI