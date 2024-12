Opel e ADAC si preparano alla quinta stagione del campionato rally per auto elettriche

Dalla stagione 2021, l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” ha dimostrato che lo sport del rally elettrico non è solo dinamico ed emozionante, ma anche sostenibile e diversificato. Quando i team gareggiano in pista nel primo campionato monomarca di rally elettrico al mondo a bordo della loro Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) di serie, le competizioni emozionanti sono garantite. Una ricetta per il successo che ha ricevuto l’attenzione internazionale e che ora sta entrando nella fase successiva. Perché Opel e l’ADAC stanno inviando un segnale chiaro e stanno conducendo insieme l’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 alla sua quinta stagione.

ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, entrerà nel suo quinto campionato nel 2025

“La prima coppa monomarca di rally elettrica al mondo si è affermata con successo nei rally. La nostra Opel Corsa Rally elettrica è sinonimo di puro divertimento di guida. Lo sviluppo e l’implementazione di questo concetto sostenibile sottolineano lo spirito pionieristico di Opel e del nostro partner ADAC. L’importanza di questa competizione unica sta crescendo rapidamente e sta suscitando grande interesse in patria e all’estero, anche grazie al campo diversificato e di grande talento dei partecipanti”, afferma Rebecca Reinermann, Direttore Marketing Opel.

“Sono molto lieto di poter annunciare oggi la stagione numero 5 di questa innovativa serie di corse. La prossima stagione di rally, di cui annunceremo oggi il calendario delle gare, sarà di nuovo molto emozionante: ci saranno talenti di guida eccezionali e succederanno molte cose entusiasmanti anche intorno alla nostra Coppa”, rivela Rebecca Reinermann.

“Insieme a Opel, abbiamo assunto un ruolo pionieristico nel rendere i rally sostenibili. L’ADAC Opel Electric Rally Cup è l’unica serie di corse elettriche nel rally rivolta ai giovani talenti e alla promozione dei giovani talenti. Perseguiamo costantemente questo concetto e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo”, aggiunge il presidente dell’ADAC Sports, Dr. Gerd Ennser.

“Abbiamo completato con successo quattro stagioni dal 2021 e abbiamo dimostrato che il rally elettrico funziona”, afferma il capo di Opel Motorsport Jörg Schrott. “La partnership con l’ADAC è anche un ottimo esempio di lavoro giovanile di successo: dal 2013, più di 140 partecipanti provenienti da 22 nazioni hanno preso parte alle coppe dei marchi di rally Opel e ADAC. I migliori sono arrivati ​​all’ADAC Opel Rally Junior Team e si sono sviluppati ulteriormente a livello internazionale. Cinque titoli piloti nel Campionato Europeo Junior testimoniano l’efficacia della promozione congiunta dei giovani talenti. Non vedo l’ora di continuare la partnership”.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup, in particolare, indica la strada verso il futuro dei rally: quest’anno la diversità nel campo dei partecipanti è stata più grande che mai. Alla stagione 2024 hanno preso parte partecipanti provenienti da otto nazioni, tra cui un totale di otto donne pilota. Le federazioni nazionali di sport motoristici di Francia (FFSA), Belgio (RACB) e Paesi Bassi (KNAF) utilizzano l’ADAC Opel Electric Rally Cup come piattaforma perfetta per promuovere in modo efficiente i giovani talenti.

La progettazione del calendario per l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2025 è stata impegnativa perché le richieste degli organizzatori di vari paesi europei hanno superato notevolmente il numero possibile di gare. “La notorietà della nostra gara in patria e all’estero è nuovamente aumentata notevolmente. Ciò vale anche per le richieste degli organizzatori e dei potenziali team di rally”, afferma felice Jörg Schrott.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 comprende sette gare interessanti. Come negli ultimi tre anni, l’apertura della stagione si svolge nell’ambito dell’ADAC Rallye Sulingen. Anche questo fa parte del Campionato tedesco di rally (DRM), così come l’ADAC Rally Stemweder Berg, che passerà dalla data di agosto di quest’anno all’ultimo fine settimana di settembre 2025 e l’ADAC Saarland-Palatinate Rally, che si aggiunge al calendario della coppa dopo un anno di pausa. Ci sono anche gli highlights della stagione francese con il Vosges Grand-Est Rally e il Mont-Blanc Morzine Rally nonché, per la terza volta, il Rally ELE intorno a Eindhoven nei Paesi Bassi. Per concludere degnamente l’anno, la Corsa Rally Electric partirà, come nei due anni precedenti, nell’ambito del Rally dell’Europa Centrale davanti alle stelle del Campionato Mondiale Rally e ad un impressionante scenario di tifosi.