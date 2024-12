Stellantis: possibile cambio al vertice della divisione spagnola

Non c’è ancora l’ufficialità, ma secondo le indiscrezioni proposte dalla testata spagnola La Tribuna de Automoción pare che Pablo Puey, nominato come amministratore delegato di Stellantis Iberia abbia cessato le proprie funzioni in merito a questa posizione.

Puey era stato nominato a gennaio di quest’anno, con effetto a partire dallo scorso 1 febbraio, nell’ottica di sviluppare il business locale dei principali marchi di casa Stellantis così come il business dei veicoli usati, il servizio post vendita, la divisione commerciale Pro One e anche l’implementazione di un nuovo modello di distribuzione.

Stellantis avrebbe già individuato un possibile sostituto

Secondo quanto si legge ancora su La Tribuna de Automoción, Stellantis avrebbe già individuato anche chi prenderà il posto di Pablo Puey. Nell’attesa dell’ufficialità, il nome sarebbe quello di Marco Cane che fino ad ora, a partire dall’aprile del 2022, ricopre l’incarico di Chief Financial Officer in casa Maserati. Le dimissioni di Puey, in carica nella posizione di amministratore delegato di Stellantis Iberia dallo scorso 1 febbraio, si presentano come il primo grande movimento a capo di una divisione nazionale del Gruppo dopo le dimissioni dell’ormai ex amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Allo stesso tempo, le dimissioni di Pablo Puey si inseriscono in un intricato panorama di nomine e cambiamenti al vertice che Stellantis sta sperimentando in questi giorni e in queste ultime ore.

Fonti accreditate hanno ammesso a La Tribuna de Automoción che il mandato del manager argentino era stato contemplato a priori per un breve periodo, dopo essere subentrato a Maurizio Zuares poco più di 10 mesi fa.

Tuttavia, le effettive ragioni delle sue dimissioni anticipate sarebbero legate all’ormai importante calo delle vendite e alla redditività dei marchi, nonché al rapporto con la rete di vendita che, dal suo arrivo presso la divisione spagnola del Gruppo, ha più volte chiesto misure per incrementare i dati delle immatricolazioni. Soprattutto per quanto riguarda i modelli elettrici che stanno perdendo volume e quota fra i marchi generalisti del Gruppo, nonché il profitto medio per operazione anche nel post vendita. Pablo Puey era entrato a far parte del Gruppo PSA nel 1999, dove aveva ricoperto per diversi anni incarichi dirigenziali in Argentina e in Italia divenendo anche direttore di Citroën e DS. È stato poi direttore di Peugeot Portugal tra il 2007 e il 2012 e direttore di Citroën per Spagna e Portogallo dal 2015 al 2019, anno in cui è stato nominato Country Manager proprio in Portogallo.