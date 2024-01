Stellantis annuncia un nuovo amministratore delegato per Spagna e Portogallo

Con effetto dal 1° febbraio, Pablo Puey è stato nominato Amministratore Delegato di Stellantis per la regione iberica (Spagna e Portogallo). Avrà il compito di sviluppare il business dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot per i mercati spagnolo e portoghese, nonché il business dei veicoli usati, del post-vendita , servizi e l’implementazione del nuovo modello distributivo. Succede a Maurizio Zuares nella posizione, la cui prossima posizione sarà annunciata più avanti.

Importante cambio al vertice per il gruppo Stellantis in Spagna e Portogallo

Pablo Puey ha una laurea in Contabilità presso l’Università di Buenos Aires e un MBA in Amministrazione aziendale. Entrato nel Gruppo PSA nel 1999, ha ricoperto per diversi anni incarichi dirigenziali in Argentina e in Italia, dove è stato Direttore dei marchi Citroën e DS. Pablo Puey ha una vasta conoscenza dei mercati portoghese e spagnolo, essendo stato Direttore di Peugeot Portugal tra il 2007 e il 2012 e Direttore del marchio Citroën per entrambi i paesi dal 2015 al 2019, anno in cui è stato nominato Country Manager in Portogallo.

Nel suo nuovo ruolo riporterà a Uwe Hochgeschurtz, Direttore delle operazioni di Stellantis per l’Europa estesa. “Pablo Puey ha molti anni di esperienza e utilizzerà le sue conoscenze per garantire che i marchi Stellantis continuino ad avere successo nei mercati portoghese e spagnolo” , ha affermato Uwe Hochgeschurtz. “Voglio ringraziare Maurizio Zuares per il successo ottenuto nella creazione della nuova struttura Stellantis nella penisola iberica, che ha dato vita ad un’azienda leader in grado di affrontare le sfide del settore attraverso il nostro piano strategico Dare Forward 2030” .

Pedro Lazarino, fino ad ora Cross Brand Operations Manager presso Stellantis Spagna, sostituisce Pablo Puey come nuovo Country Manager in Portogallo. Pedro Lazarino ha una laurea in Economia e Gestione aziendale presso l’Universidade Nova de Lisboa, ha un Master/Programma Avanzato in Marketing presso l’Universidade Católica Portuguesa e ha completato il “Programma Leader Emergenti” presso la Harvard Business School.

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1998 presso GM Portogallo, dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nelle aree Vendite, Marketing e Comunicazione, tra cui Responsabile della rete commerciale del marchio nel Paese. Nel 2010 è entrato in Adam Opel AG come Product Manager per la gamma e le auto compatte nel team marketing internazionale e in seguito è diventato responsabile del prodotto e dei prezzi per le auto compatte e i CUV. Nel 2017 ha assunto la direzione delle vendite europee e del marketing regionale per Germania, Italia, Spagna e Portogallo. Nel 2018 è stato nominato Direttore Commerciale di Opel e Vauxhall. Nel 2020 è stato nominato Direttore del marchio Opel per Spagna e Portogallo, incarico che ha ricoperto fino a novembre 2022. In quella data è stato nominato Direttore delle vendite Mainstream e Car Flow. Da ottobre 2023 è Cross Brand Operations Manager presso Stellantis Spagna.