Carlos Tavares: scontri sul piano di riduzione dei costi alla base del suo addio

Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, ha avuto divergenze significative con il consiglio di amministrazione dell’azienda riguardo al suo approccio alla rivitalizzazione della casa automobilistica, che stava affrontando delle difficoltà. Secondo fonti vicine agli sviluppi interni dell’azienda, Tavares, che aveva guadagnato una solida reputazione per la sua capacità di leadership e per il suo approccio pragmatico, ha deciso di concentrarsi in modo predominante su iniziative volte alla riduzione dei costi, piuttosto che investire su una strategia a lungo termine che potesse garantire una crescita sostenibile e un posizionamento solido per il futuro.

Questo cambio di focus, incentrato sul corto periodo e su misure finanziarie immediate, ha alimentato un crescente disaccordo tra il CEO e il consiglio di amministrazione di Stellantis, che si aspettava una visione più orientata alla trasformazione e all’innovazione per affrontare le sfide del settore automobilistico in un contesto sempre più competitivo e in evoluzione. Tale divergenza di vedute ha esacerbato la tensione tra le due parti, culminando infine nelle dimissioni improvvise di Tavares. Il suo passo indietro segna un capitolo importante nella gestione della casa automobilistica, mentre Stellantis ora si prepara a rivedere la propria strategia e a cercare nuove vie per affrontare le sfide future.

Secondo Reuters, diversi azionisti, analisti e banchieri a conoscenza della situazione hanno indicato che l’attenzione di Tavares sulla riduzione delle spese non è stata ben accolta. “Il consiglio era preoccupato che la sua enfasi sul taglio dei costi stesse portando a problemi di qualità, limitando potenzialmente la capacità di Stellantis di innovare e produrre nuovi modelli”, ha affermato un banchiere d’investimento. L’approccio di Tavares, sebbene mirato a soluzioni rapide, è stato visto come una negligenza dell’importanza di investire in prodotti futuri e mantenere l’integrità del marchio, il che ha alienato sia i clienti che i concessionari.

Stellantis ha dovuto affrontare sfide significative nel suo mercato chiave del Nord America, tra cui un inventario gonfio e una maggiore concorrenza da parte dei produttori cinesi, in particolare nel settore dei veicoli elettrici (EV). Allo stesso tempo, Stellantis ha dovuto lottare per adattare la sua strategia di prezzo in Europa, dove l’inflazione ha avuto un impatto sul potere d’acquisto dei consumatori.

Le misure di riduzione dei costi adottate da Carlos Tavares hanno avuto un impatto negativo e mirato sui suoi rapporti con i concessionari statunitensi e con il sindacato United Auto Workers (UAW), come riportato da alcune fonti interne. Nel mese di settembre, Kevin Farrish, presidente del National Dealer Council di Stellantis, ha sollevato preoccupazioni in una lettera indirizzata a Tavares, facendo notare che l’approccio incentrato sui profitti a breve termine aveva portato a un “rapido degrado” dei marchi chiave della casa automobilistica, come Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Farrish ha accusato direttamente Tavares dicendo: “Hai creato questo problema”, un’accusa che rifletteva un crescente malcontento tra i concessionari, preoccupati per il futuro dei marchi che gestivano.

Anche l’UAW ha manifestato la propria frustrazione riguardo ai ritardi nei piani di investimento da parte di Stellantis, minacciando di intraprendere azioni di sciopero come forma di protesta. Le tensioni all’interno dell’azienda sono aumentate ulteriormente quando il consiglio di amministrazione ha cominciato a esprimere disappunto per l’approccio di Tavares riguardo alle normative sulle emissioni in Europa. Con l’avvicinarsi di standard sempre più severi in materia di emissioni, Stellantis si trovava sotto una crescente pressione per incrementare il proprio mix di vendite di veicoli elettrici, una sfida resa ancora più ardua dal rallentamento della domanda di auto elettriche nel mercato.

Nonostante queste difficoltà, Tavares ha mantenuto una posizione ferma nel voler rispettare gli ambiziosi obiettivi sulle emissioni imposti dall’Unione Europea, un impegno che ha alienato alcuni investitori. Questi ultimi temevano che l’azienda potesse incontrare gravi difficoltà nel raggiungere tali obiettivi, specialmente in un contesto di mercato in cui la domanda di veicoli elettrici era in calo. Il conflitto tra le scelte a lungo termine di Tavares e le necessità immediate dell’azienda ha quindi contribuito a un’escalation di tensioni, tanto con il consiglio quanto con i partner strategici di Stellantis.

Le dimissioni di Carlos Tavares, annunciate inaspettatamente, hanno scatenato onde d’urto in tutta l’azienda, causando un calo delle azioni di Stellantis fino al 10%, il loro punto più basso da luglio 2022. Questo improvviso cambio di leadership lascia l’azienda in una posizione precaria mentre affronta un futuro incerto, alle prese con la sovracapacità, la crescente concorrenza e la necessità di una strategia a lungo termine più sostenibile.

Nonostante l’uscita di Carlos Tavares, gli analisti ritengono che le sfide di Stellantis siano tutt’altro che finite. “I problemi sono profondi e non sono facili da risolvere”, ha affermato Stephen Reitman, analista di Bernstein. Il colosso automobilistico affronta una dura battaglia per rimettersi in piedi e il suo prossimo CEO dovrà trovare un equilibrio tra gestione dei costi e crescita a lungo termine per cambiare le cose.