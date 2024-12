Fiat 500XL: la crisi della city car elettrica potrebbe essere letale

Fiat 500XL è un ipotetico modello di cui si parla da tempo come futura top di gamma della famiglia 500. Si dice infatti che più avanti Fiat possa decidere di dotare il suo mitico modello di una ulteriore variante, un SUV più grande che fungerebbe appunto da top di gamma. Si tratterebbe di un modello ancora più grande della Fiat 500X che come sappiamo sta per uscire di scena. Diciamo subito che al momento non ci sono notizie ufficiali da parte di Fiat. In passato se ne era parlato ma di recente sembrano altre le priorità della principale casa automobilistica italiana.

Il crollo della domanda per Fiat 500 potrebbe mettere fine ai sogni relativi ad una futura Fiat 500XL?

Fiat 500XL, che qui vi mostriamo in alcuni render di Tommaso D’Amico apparsi sul web proprio nel periodo in cui se ne parlava tanto potrebbe inoltre aver trovato un altro ostacolo lungo la sua strada. Ci riferiamo alla pesante crisi che sta vivendo la 500e che ha subito un calo della domanda drammatico cosa che ha costretto Stellantis a fermare per molti mesi la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

Qualcuno ipotizza che questo stop potrebbe rappresentare un duro colpo anche ad eventuali futuri progetti legati alle altre auto della medesima famiglia, con il modello che forse ormai, essendo stato proposto in tutte le salse, potrebbe anche avere stancato. Dunque pare allontanarsi questa ipotesi che già da tempo sembrava remota visto anche che nel frattempo Fiat ha lanciato la nuova 600 da molti considerata la vera erede di 500X. Inoltre la famiglia Panda che già ha visto il debutto lo scorso 11 luglio di una nuova Fiat Grande Panda nei prossimi anni assisterà al debutto anche di altri due SUV: nuova Fiat Multipla e Fiat Panda Fastback.

Dunque Fiat sembra essere già sufficientemente coperta in un quel segmento dove andrebbe a collocarsi la Fiat 500XL che quindi ormai possiamo ben dire sarà davvero difficile vedere in futuro sul mercato.