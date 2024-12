Alfa Romeo pensa ad un grande SUV per conquistare gli americani

Gli americani sono stati sempre clienti ostici da conquistare per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione però spera di poter invertire la rotta a partire dai prossimi anni con l’arrivo dei nuovi modelli a comincare dalla nuova Stelvio e proseguendo con la nuova Giulia. Nel 2027 però potrebbe arrivare un modello ancora più adatto per fare breccia nel cuore degli americani. Ci riferiamo naturalmente ad un grande SUV lungo poco meno di 5 metri e dallo stile da SUV coupè destinato a diventare la futura ammiraglia dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo pensa ad un nuovo modello che potrebbe cambiare le sue sorti in Nord America

Anche questa auto nascerebbe su piattaforma STLA Large di Stellantis e probabilmente verrebbe prodotta in Italia. Non escludiamo però che visti i dazi annunciati da neo eletto presidente americano Donald Trump alla fine Stellantis decida di produrlo direttamente in America, dato che si tratterà di un modello pensato soprattutto per fare bene in quel mercato. Magari insieme ai modelli Jeep delle medesime dimensioni che nei prossimi anni saranno prodotti da Stellantis nei suoi stabilimenti americani. Nonostante la stezza imponente si tratterà di un SUV molto sportivo, aerodinamico e dalle forme sinuose.

Ovviamente per piacere agli americani oltre al piacere di guida si punterà sul lusso e sulla tecnologia che in modelli di questo tipo non devono mancare mai. Il suo prezzo ovviamente sarà notevole ma in linea con quelli che saranno i suoi diretti rivali. Ci riferiamo in primis ai SUV delle case tedesche come BMW, Mercedes e Audi ma anche a quelli delle case americane, inglesi e giapponesi.

Se non ci saranno stravolgimenti, questo nuovo modello di Alfa Romeo, su cui però manca ancora l’ok da parte del nuovo CEO Santo Ficili, dovrebbe arrivare sul mercato solo e soltanto in versione elettrica con anche una versione erev ad autonomia estesa. Non possiamo però escludere che alla fin fine almeno in Nord America ci possa essere almeno una versione termica. Specie se Donald Trump dovesse allentare le leggi relative alla elettrificazione della gamma delle auto delle case automobilistiche negli USA. Ovviamente anche qui la versione top di gamma sarà la Quadrifoglio che offrirà potenza e prestazioni mai raggiunte prima d’ora da una vettura stradale di Alfa.