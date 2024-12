Nuova Fiat Ritmo: c’è chi gradirebbe il suo ritorno

Nuova Fiat Ritmo alcuni anni fa era stata protagonista di un render realizzato dal designer automobilistico e creatore digitale Paolo Schermi che vi avevamo già proposto. Questo veicolo, nonostante passino gli anni e sia ormai un ricordo sempre più sbiadito nella memoria di molti, continua a rimanere un’ipotesi molto popolare tra i nostalgici delle auto Fiat di un tempo che continuano ad essere ancora numerosi nonostante la casa torinese abbia dato il via da qualche tempo a questa parte ad una nuova era fatta di auto elettriche, di SUV e di crossover.

Il ritorno di nomi iconici nella gamma di Fiat aumenta le chance per il debutto di una nuova Fiat Ritmo o no?

Ma non tutti lo accettano e c’è chi spera che alla fine una nuova Fiat Ritmo o anche una nuova Fiat Punto possano nuovamente fare capolino ad un certo punto nella gamma della casa torinese. Tra l’altro che in futuro Fiat possa nuovamente utilizzare questo iconico nome non sembra affatto un’ipotesi remota dato che il CEO Olivier Francois nei mesi scorsi ha detto chiaramente di voler riportare in vita tutta una serie di nomi iconici. Non a caso negli ultimi anni abbiamo assistito al ritorno di Fiat Topolino, di Fiat 600 e a breve anche a quello di Fiat Multipla. Dunque perchè non ipotizzare il ritorno di una nuova Fiat Ritmo che tra l’altro sarebbe gradito a molti.

Nuova Fiat Ritmo

In particolare in molti sperano nella presenza nella gamma di Fiat di un’auto più sportiva rispetto alle attuali Fiat 500 o Fiat Grande Panda. Vedremo se in futuro saranno accontentati. Molto dipenderà da come andranno le cose per la casa torinese con i nuovi modelli ma anche da come nel frattempo evolverà il mercato auto che si trova in una fase di grandi trasformazioni.