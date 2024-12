Fiat è leader nel mercato brasiliano e raggiunge il volume annuo più alto nel segmento dei pickup

Fiat continua ad essere un punto di riferimento del mercato, soprattutto nel segmento dei pick-up, dove ha raggiunto il volume annuo più alto delle sue serie storiche, con 182.558 unità immatricolate e una quota del segmento del 42,8 per cento da inizio anno. Il marchio è anche leader assoluto dell’intero mercato e da inizio anno detiene il 20,9 per cento del mercato e oltre 471.121 auto vendute, circa 108.975 unità in più rispetto al secondo posto.

Fiat ha chiuso novembre con oltre 48.958 auto vendute in Brasile e una quota di mercato del 20,2%

Nel segmento delle berline, Fiat ha ottenuto il maggior volume di immatricolazioni dell’anno, superando il volume registrato nel 2023. Il marchio ha anche tre dei suoi modelli tra le 10 auto più vendute nell’anno: il pickup Strada resta in prima posizione, con 128.454 unità immatricolate, Argo al quinto posto, con 84.087 unità vendute, e Mobi all’ottavo posto, con 61.838 veicoli venduti.

Come nell’anno precedente, anche a novembre la Fiat è rimasta in testa. Con una quota di mercato del 20,2 per cento, ha chiuso il mese con oltre 48.958 unità immatricolate, ovvero 7,5 mila davanti al secondo posto. Questo mese, l’Argo si è distinta con 10.298 unità vendute, che rappresentano il volume di immatricolazioni più alto dell’anno e il 3° più alto nella storia del modello, che si è classificato al quarto posto tra i più venduti a novembre.

Nel segmento dei furgoni Fiat è al primo posto con 2.622 unità immatricolate e una quota del 39,3%. Nella categoria B-Van è leader il Fiorino, con 1.928 unità vendute, e il Ducato al terzo posto, con 442 unità immatricolate, che rappresenta il volume più alto del modello nell’anno.