Dodge Power Wagon del 1949: ecco un restomod da 200.000 dollari

Non capita spesso di vedere degli autocarri restaurati con alcune implementazioni off-road. Solitamente, veicoli del genere provengono da Ford, Chevrolet o Jeep ma questa volta vi parliamo di un Dodge Power Wagon del 1949 davvero particolare.

La build proviene da un’azienda chiamata Legacy Classic Trucks che ha dato la possibilità a un noto youtuber di avere un’esperienza riavvicinata con il veicolo in questione attraverso un test drive. L’autocarro è grande in tutti i sensi in quanto dispone di pneumatici da 40″ e una cabina a 4 porte costruita effettivamente su misura per questo modello.

Dodge Power Wagon: un esemplare del 1949 restaurato da Legacy Classic Trucks

Gli interni del Dodge Power Wagon customizzato sono costituiti da aria condizionata e sedili riscaldati. Tuttavia, secondo il video, il proprietario lo utilizza ancora come un vero camion. Gli enormi pneumatici off-road sono montati su cerchi da 17″ e supportati da assali Dana 60 in avanti e Dana 80 sul retro.

Sotto il cofano, Legacy Classic Trucks ha implementato un motore turbodiesel Cummins da 5.9 litri che sviluppa una potenza di 350 CV e 813 nm di coppia massima abbinato a un cambio automatico a 4 velocità. Per quanto riguarda il prezzo, un lavoro del genere non è affatto economico.

Una restaurazione di un Dodge Power Wagon fatta da Legacy Classic Trucks parte da circa 200.000 dollari. Si tratta sicuramente di una somma abbastanza elevata ma è plausibile visto che il lavoro richiede oltre 3000 ore di manodopera.