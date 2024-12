Maserati Corse e Sparco stringono una partnership per il racing

Maserati ha annunciato la partnership con Sparco, nell’ambito di Maserati Corse. Gli appassionati del marchio del Tridente si aspettano massime prestazioni, tecnologia innovativa, qualità superiore e design esclusivo durante ogni esperienza tra i cordoli: la collaborazione con Sparco, leader mondiale nel campo dell’abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport, nasce dalla visione condivisa dei principi che definiscono l’eccellenza di entrambi i marchi. La partnership esalta l’innovazione e l’eleganza distintive di Maserati sia su strada che in pista, offrendo agli appassionati un equipaggiamento tecnico senza compromessi.

Maserati Corse e Sparco insieme

Il principio di completa personalizzazione della vettura si sposa con la possibilità di personalizzare il kit Sparco, creando una sinergia tra equipaggiamento tecnico e vettura. Le linee proposte rappresentano la perfetta fusione tra massime prestazioni e uno stile distintivo, merito della grande attenzione dedicata a ogni dettaglio – dai loghi ai colori – studiato per rispecchiare esclusivamente l’identità e il design della Casa del Tridente.

Per suggellare la loro collaborazione, i due marchi, sinonimo di eccellenza italiana nel mondo, presentano due speciali kit racing: la linea di abbigliamento tecnico racing “Maserati Corse Replica” e il Racing Kit “MCXtrema”, entrambi composti da tute, scarpe, caschi, guanti e altri accessori di abbigliamento, come il modo migliore per sentirsi dei veri piloti sui modelli da pista più performanti.I prodotti che compongono le linee “Maserati Corse Replica Racing Kit” e “Maserati Corse MCXtrema Racing Kit” sono stati presentati in esclusiva nel weekend di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2024, presso l’autodromo di Modena dove si sono svolti i festeggiamenti per il 110 ° anniversario del marchio, nell’ambito dell’evento Tridente Experience.

Maria Conti, Responsabile Maserati Corse: “ Maserati ha una gloriosa storia nel mondo del motorsport e siamo felici di associare il nostro nome a un partner sinonimo di eccellenza e tecnologia di alto livello nell’abbigliamento tecnico da corsa. È sempre emozionante avviare nuovi progetti con aziende che condividono con noi la stessa passione per la pista, l’ambiente naturale di Maserati da 110 anni. Grazie a questa collaborazione, gli appassionati del marchio avranno l’opportunità di immergersi ancora di più nel mondo delle corse, in modo esclusivo e personalizzato”.

Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco: “ Maserati ha una lunga e gloriosa storia nelle corse e Sparco è un punto di riferimento nel campo dell’equipaggiamento tecnico per piloti e auto da corsa da oltre 47 anni. Collaborare con un altro esponente dell’eccellenza italiana, un’icona di sportività, stile e glamour, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un’opportunità per aggiungere valore al servizio del motorsport ”.

La linea “Maserati Corse Replica” – conforme alle prescrizioni FIA – comprende la Tuta da Competizione “Maserati Corse Suit”, progettata per soddisfare i più severi standard di sicurezza e comfort, disponibile anche nel modello Lady Competition da donna; le Scarpe Formula “Maserati Corse MC20” con forature ottimizzate per garantire la massima traspirabilità; e i Guanti Futura “Maserati Corse” con fodera in mesh tridimensionale, realizzati con l’innovativo ciclo di vita Sparco FULL-EFFICIENCY, che punta all’obiettivo “zero waste” tramite l’impiego di materiali rigenerati. Disponibili anche intimo omologato e sottocasco con logo Maserati Corse.

Per quanto riguarda i caschi, i clienti possono scegliere tra due modelli con calotta in fibra di vetro rinforzata in carbon-kevlar e omologazione FIA: il modello “Maserati Corse Full-Face Helmet”, versione integrale Air RF-5W o la versione “Maserati Corse Open Helmet”, modello Pro RJ-31 Air, con un nuovo design della visiera ottimizzato per la protezione solare. Per completare il kit sono disponibili anche le Duffel Bags “Maserati Corse” con loghi dedicati, in due misure.

Presentata in occasione della consegna della MCXtrema al primo cliente ad agosto durante la Monterey Car Week 2024 a Laguna Seca, la linea Maserati Corse MCXtrema Racing Kit fa parte dei servizi specifici della MCXperience per rendere ancora più distintivo l’universo dei possessori di MCXtrema e offrire una serie di servizi riservati esclusivamente ai clienti della “Bestia”.

L’esclusiva proposta è personalizzabile e comprende la tuta Prime “MCXtrema Top Suit”, che garantisce i massimi livelli di performance, e la tuta Superleggera “MCXtrema Super Light Suit”, che coniuga obiettivi di stile e tecnologia con elevati standard di sicurezza.

Si abbinano alle Prime Extreme “MCXtrema Laces Shoes” con rinforzo in silicone trasparente e sottopiede flessibile in carbonio, per elevati livelli di protezione e stabilità in gara, oppure alle Prime Evo “MCXtrema Strap Shoes” con linguetta e inserto posteriore in jacquard elasticizzato monostrato per il massimo comfort in posizione di guida. Completano il kit i guanti Arrow+ “MCXtrema Gloves” con palmo piatto in HTX, conformi ai nuovi requisiti FIA sul trasferimento di calore, nonché intimo tecnico omologato e passamontagna con i loghi MCXtrema.

I caschi omologati FIA sono dotati di calotta in fibra di carbonio pre-rinforzata con strati e calotta in carbon-kevlar e doppio polistirolo con canali di ventilazione in due modelli: lo Sky RF-7W “MCXtrema Full-Face Helmet” con visiera omologata FIA e lo Sky RJ-7 “MCXtrema Open Helmet”, con un nuovo design della visiera ottimizzato per la protezione solare. Per chi vuole portare la personalizzazione ancora più in là quando è in viaggio, è disponibile anche “MCXTREMA Trolley Bag”, un trolley con doppia chiusura regolabile, disponibile in due misure.