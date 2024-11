Alfa Romeo e Next Group trionfano nella categoria “Evento Integrato” al Best Event Awards 2025

Il festival italiano dedicato agli eventi e alla live communication, Best Event Awards 2025, si è recentemente svolto a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Durante questa edizione, Alfa Romeo e Next Group sono stati premiati per il loro impegno e la qualità delle loro iniziative.

I due protagonisti sono saliti sul palco per ritirare ben due riconoscimenti: il primo posto “Oro” nella categoria “Evento Integrato” per la serie di eventi organizzati in occasione del lancio internazionale dell’Alfa Romeo Junior e il secondo posto “Argento” nella categoria “Lancio di Prodotto”. Questi premi testimoniano il successo delle loro campagne e l’eccellenza nella comunicazione e gestione degli eventi.

L’evento internazionale di lancio dell’Alfa Romeo Junior si è aggiudicato il primo posto nella categoria “evento integrato” al B.E.A. 2025

La giuria del Best Event Awards 2025 ha riconosciuto e premiato l’impegno meticoloso e la grande passione con cui Alfa Romeo e Next Group hanno lanciato la nuova compatta sportiva del marchio, sia attraverso eventi fisici che virtuali. Il percorso di lancio ha incluso una serie di iniziative spettacolari, a partire dal reveal globale organizzato in modo scenografico presso l’ACI Milano, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Successivamente, sono stati realizzati eventi lifestyle a Milano, capitale mondiale della moda, del design e dell’arte, che hanno messo in risalto il legame tra il brand e il mondo della cultura e della creatività. Infine, il debutto dinamico in pista ha visto il culmine dell’iniziativa con un media-drive internazionale, organizzato sul famoso proving ground di Balocco, un evento che ha permesso ai partecipanti di vivere l’esperienza di guida della nuova Alfa Romeo in un contesto ad alta performance.

Dunque per Alfa Romeo una notizia positiva che si spera possa essere di buon auspicio in vista di un 2025 che si preannuncia molto impegnativo per la casa automobilistica del Biscione che nel corso del prossimo anno svelerà la nuova Stelvio e getterà le basi per un futuro da protagonista nel mondo dei motori.