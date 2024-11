Jeep dà il via al Natale a Madrid con Avenger The North Face e Jeep Wrangler

Questo Natale, Jeep partecipa attivamente alla pista di pattinaggio Javier Fernández, inaugurata ieri sera con un’esibizione del due volte campione del mondo e medaglia olimpica di pattinaggio di figura, accompagnato da altri grandi nomi di questo sport come la campionessa mondiale di pattinaggio inclusivo Iera Garbisu e Lola Bronte Casamayor. La pista sarà installata a Colón fino al 6 gennaio e il 10% del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a Down España e al suo lavoro a favore delle persone colpite da questa alterazione genetica.

La Jeep Avenger The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, è una delle grandi attrazioni di Colón. Nata dalla collaborazione di due marchi leggendari nel mondo degli sport outdoor, dispone di un motore ibrido 4xe che offre le massime prestazioni offroad in modo sostenibile. È esposto nella piazza di Madrid insieme al The North Face Explore Pack, un kit esclusivo che comprende una tenda, un borsone e altri accessori. Nella stessa sede sarà disponibile anche la possibilità di effettuare test drive della Jeep Avenger 100% elettrica, che offre 156 CV e 400 km di autonomia insieme ad altri modelli della gamma della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis.

Oltre a dimostrare la propria abilità con i pattini, i madrileni e i visitatori che arriveranno in Plaza de Colón durante queste date potranno godersi un mercatino di Natale unico, ispirato a quelli dell’Europa centrale, dove potrai vivere lo spirito di queste festività dal tocco tipicamente tradizionale in cui si inseriscono sia le decorazioni per l’abete che le figure del presepe e in cui il vin brulè germanico con pretzel convive con il tipico cioccolato con churros. I più piccoli avranno a disposizione ogni tipo di attività per rallegrare questo Natale.