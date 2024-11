Alfa Romeo, il tributo a Domenico Chirico, una delle figure chiave del Biscione

È giunto il momento di uno speciale omaggio a Domenico Chirico e alla storia di Alfa Romeo. Tra pochi giorni, sabato 30 novembre, il Centro Civico Agorà di Arese, in via Monviso 7, sarà teatro di un evento unico dedicato all’ingegnere di spicco nella storia e per la crescita di Alfa Romeo.

Organizzata dall’Alfa Club Milano con il patrocinio del Comune di Arese, questa giornata speciale rappresenterà un’occasione esclusiva per il raduno di vetture storiche e moderne del marchio, da contorno suggestivo alla conferenza centrale dell’evento. L’esperienza si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti della celebre “Fabbrica dei Sogni”.

L’evento prenderà il via, appunto, questo sabato, alle 14:00 con l’arrivo e il posizionamento delle Alfa Romeo partecipanti al raduno, un momento ideale per ammirare da vicino alcuni gioielli del Biscione.

A seguire, alle 15:00, si terrà una conferenza arricchita da interventi di alcuni progettisti che hanno scritto la storia del Biscione,. Ci sarà anche la proiezione di filmati storici che ripercorreranno i momenti più memorabili del marchio.

Alle 17:30, la manifestazione proseguirà con un emozionante corteo composto dalle Alfa Romeo del raduno in giro per le strade di Arese. Questa spettacolare kermesse, composto da modelli iconici del marchio, rappresenterà un omaggio itinerante alla tradizione e all’innovazione che hanno reso Alfa Romeo un’icona mondiale dell’automobilismo.

L’evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati. Per garantirsi un posto, è necessario inviare una mail a evento@alfaclubmilano.it indicando nome, cognome, modello della vettura e numero dei partecipanti.

La giornata speciale non è solo un raduno di appassionati intorno alla tradizione e alla grandezza del Biscione. È un momento per celebrare l’eredità di Domenico Chirico e il suo contributo al mondo dell’ingegneria automobilistica. Attraverso la sua storia e quella di Alfa Romeo, si rende omaggio all’eccellenza, all’innovazione e alla passione che continuano a ispirare generazioni di appassionati.