Ram festeggia i 15 anni come brand indipendente con una grande festa in Brasile

Sabato scorso, Ram ha festeggiato i suoi 15 anni come marchio indipendente, insieme a più di 700 persone nell’entroterra di San Paolo. La festa ha riunito l’intera squadra dei suoi ambasciatori, come Raquel Wedmann, Jessica Sabbag, Almir Cambra, Luca Ferrari e Felipe Titto, oltre a clienti e dipendenti, che hanno gustato un buon barbecue preparato dallo chef Ju Lima, anche lui ambasciatore del marchio. Inoltre, gli ospiti hanno potuto partecipare a varie attivazioni come uno spazio di bellezza, un barbiere e lo Store del brand.

Lo scorso 23 novembre a San Paolo Ram ha festeggiato i suoi 15 anni come marchio indipendente

Il programma dell’evento è stato caratterizzato anche da spettacoli. Con un parcheggio pieno di pick-up Ram, di tutte le dimensioni e colori, il pubblico ha potuto votare e scegliere i 10 accessori che più si sono distinti, in un’azione promossa da Mopar, il marchio responsabile dello sviluppo e della vendita di accessori originali.

Erano presenti i clienti fedeli iscritti al programma relazionale della Ram Society, così come i fan club del marchio Poder Inigualável come Mulheres de Ram, Ram Clube Brasil, Grupo Ram BR e altri. “Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo potente marchio. Ogni record di vendita e il riconoscimento in importanti premi di settore confermano che stiamo lavorando sulla strada giusta. Brindiamo ad altri 15 anni di tante novità e celebrazioni”. commenta Juliano Machado, Vice Presidente di Ram per il Sud America.

Nell’ottobre 2009, Sergio Marchionne, allora amministratore delegato del gruppo, annunciò la separazione del marchio da Dodge, rendendo Ram l’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo. A quel tempo, solo il modello Ram 2500 veniva venduto in Brasile. Da allora, il brand ha costantemente ampliato la propria quota di mercato e conquistato sempre più fan in quel paese, soprattutto grazie al suo forte legame con l’universo Agro. Per espandere la propria presenza nel segmento, il marchio ha presentato al Motor Show 2016 il modello 1500 e, successivamente, nell’edizione successiva (2018), la nuova generazione.

Ma fu l’anno successivo che il marchio iniziò a scrivere un capitolo importante della sua storia in Brasile. Nel 2019, la casa americana ha presentato la nuova generazione del Ram 2500. Equipaggiato con il nuovo motore 6.7 Cummins Turbodiesel da 365 cavalli e 1.085 Nm di coppia, il modello era dotato di tecnologie mai viste prima su un pick-up, come un 12- centro multimediale da pollici”, fotocamera a 360° ed esclusiva fotocamera a secchiello, oltre alla cancellazione attiva del rumore.

Dal 2005, il marchio ha mostrato una crescita costante e, nel 2020, ha superato la barriera delle 10mila immatricolazioni in Brasile. E fu solo l’inizio di un successo di vendite che presto si sarebbe moltiplicato. Alla fine dello stesso anno, Ram presentò il 1500 Rebel, il primo pick-up a grandezza naturale equipaggiato con il motore V8 HEMI.

Sempre a proposito del Brasile, si segnala nel giugno 2023, il lancio di Rampage – il primo modello del marchio prodotto al di fuori dell’asse USA/Messico – affidato all’esperienza di oltre 800 ingegneri e tecnici brasiliani, che hanno dedicato più di 1,2 milioni di ore di sviluppo per fornire al consumatore brasiliano un pick-up in grado di espandere gli orizzonti nel suo segmento.

Ognuna delle tre versioni – Rebel, Laramie e R/T – offre proposte ed esperienze diverse, sia fuoristrada che anche in pista. Quinto veicolo a lasciare l’Hub Stellantis di Goiana (PE), il Rampage è il pick-up più potente e veloce prodotto in Sud America.

Rampage ha preteso anche un nuovo ampliamento della rete di concessionari Ram, che si è conclusa nel 2023 con 123 punti. Entro la fine dell’anno, il marchio aprirà il suo primo concept store. Chiamata Ram House, l’ ammiraglia è unica al mondo e conta attualmente 4 unità.

Rampage ha già accumulato 15 premi in poco più di un anno di presenza sul mercato, oltre a 30mila pick-up venduti. Grazie al successo di pubblico sin dal lancio, il pick-up è diventato ancora più potente nella sua linea 2025, con l’arrivo del nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia. Con la nuova funzionalità, il veicolo è diventato più agile e ha ridotto i consumi di carburante. Oltre al debutto del motore, la gamma vedrà presto l’inserimento anche dell’inedita versione Big Horn.

Il 2024 ha segnato anche l’arrivo del nuovo Ram 1500, che debutta con il moderno motore a benzina 3.0 Hurricane 6 Biturbo da 426 CV e 635 Nm di coppia. Il nuovo motore rende il 1500 il pick-up più veloce del Brasile, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. Per dirvi qualcosa in più, Stellantis ha preparato anche una web serie con storie che rafforzano l’eredità di Ram, unendo le generazioni in un’unica comunità.