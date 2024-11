Jeep continua a crescere in Medio Oriente grazie a Wrangler e Grand Cherokee

Jeep, uno dei marchi più iconici di Stellantis, continua la sua impressionante crescita in tutto il Medio Oriente, con vendite da inizio anno in aumento del 10%, in gran parte trainate dal successo dei suoi modelli di punta, la Grand Cherokee e la Wrangler.

Jeep continua la sua traiettoria di crescita in Medio Oriente

La Jeep Grand Cherokee ha rafforzato la sua significativa presenza nella regione, ottenendo un aumento delle vendite dell’8% a partire da ottobre 2024. Si classifica costantemente tra i primi tre nel segmento competitivo dei SUV in tutto il Medio Oriente, assicurandosi al contempo la posizione n. 2 in Iraq e Oman. La popolarità della Grand Cherokee si estende ai clienti aziendali, con Jeep attualmente impegnata in discussioni di flotta con diverse importanti aziende in tutta la regione.

Anche la Wrangler ha prodotto ottimi risultati, con un aumento delle vendite del 12%, mentre continua a dominare la categoria off-road e a promuovere una comunità dedicata in tutta la regione. All’inizio di quest’anno, la casa americana ha presentato in Medio Oriente la Jeep Wrangler 2024, il SUV più riconosciuto e capace di fuoristrada al mondo. Con un mix unico di abilità fuoristrada, design Jeep iconico, libertà all’aria aperta, opzioni di propulsione avanzate, dinamiche eccezionali su strada e fuoristrada e una serie di innovative funzionalità di sicurezza e tecnologia, la nuova Wrangler ha già lasciato un’impressione duratura sui clienti mediorientali.

Rakesh Nair, amministratore delegato di Stellantis Middle East, ha commentato lo slancio del marchio: “Le prestazioni di Jeep in Medio Oriente rimangono solide, sottolineando il nostro impegno nel fornire un’esperienza di guida di qualità che si allinei alle esigenze e agli stili di vita in continua evoluzione dei nostri clienti. Sia la Grand Cherokee premium che la versatile Wrangler risuonano fortemente con i clienti nei diversi paesaggi del Medio Oriente. Il nostro obiettivo è mantenere e rafforzare la nostra leadership mentre guardiamo al 2025 e oltre. Il futuro di Jeep continuerà a evolversi, inclusa l’introduzione di nuovi modelli elettrificati, supportando la visione Stellantis Dare Forward 2030″.

Jeep sta anche assistendo a una crescita significativa della fedeltà al marchio in tutta la regione. Negli Emirati Arabi Uniti, il 29% dei proprietari di Jeep è tornato al marchio per il suo prossimo veicolo, mentre il 49% dei clienti in Arabia Saudita sono acquirenti abituali. Questa fedeltà è ulteriormente supportata dal lancio di My FlexCare, un programma di proprietà completo introdotto in Medio Oriente per migliorare l’esperienza di proprietà di Jeep e fornire ai conducenti tranquillità in ogni viaggio. La forza della fiorente comunità di Jeep nella regione rafforza ulteriormente la promozione del marchio e rafforza i legami con i clienti.