Opel al Retro Classics Bavaria 2024

Poco prima della fine dell’anno c’è un altro vero momento atteso per gli amanti delle auto: la fiera delle auto d’epoca Retro Classics bavaria. L’evento si svolgerà dal 6 all’8 dicembre alla NürnbergMesse. Quest’anno Opel occupa un posto molto speciale. Perché il 2024 è l’anno in cui il marchio festeggia “125 anni di costruzione automobilistica”. In occasione della mostra speciale “125 anni e niente di tranquillo – Opel celebra 125 anni di costruzione automobilistica alla Retro Classics Bavaria”, Opel Classic mostrerà numerosi classici: dalla Monza GSE alla Rekord B di Sepp Herberger, dall’Admiral alla Patentmotorwagen del 1899. le prime auto Opel di produzione propria.

Al retro Classics Bavaria 2024 dal 6 all’8 dicembre Opel protagonista

Tutti entusiasmeranno il pubblico nel padiglione 3C – proprio come la Manta GSe. Con la sua trazione elettrica e il volto del marchio Opel Vizor, il concept car completamente elettrico mostra ciò che Opel intende con il motto dell’anniversario “Forever Forward since 1899” e come una ricca tradizione possa essere combinata con una mobilità stimolante e a prova di futuro. I numerosi oggetti esposti nella collezione Opel Classic sono completati da altre auto d’epoca di Alt-Opel IG nello stand proprio accanto.

Ma non è tutto: nel padiglione 3A della fiera di Norimberga gli appassionati di sport motoristici potranno scoprire altri highlight. Le famose auto da corsa e turismo vengono presentate lì in un grande spettacolo speciale dal titolo “40 anni di DTM” . La leggendaria ITC-Calibra V6 4×4 “Cliff”, un’Astra V8 Coupé e una Vectra GTS V8 sono tra le mostre più emozionanti qui. Saranno esposti anche quattro veicoli da rally storici di Rüsselsheim, tra cui un’Ascona 400 del 1982 del team Röhrl/Geistdörfer.

“Retro Classics Bavaria è diventata una calamita per tutti gli amanti delle auto d’epoca, delle youngtimer e dei neoclassici. Un momento clou di fine anno, che siamo lieti di festeggiare con un’ampia gamma di festeggiamenti per l’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel”. “I visitatori potranno sperimentare la storia dei modelli Opel in una varietà che difficilmente troveranno al di fuori di Rüsselsheim”, invita il manager di Opel Classic Leif Rohwedder a Norimberga.

Retro Classics Bavaria apre al pubblico da venerdì 6 dicembre a domenica 8 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00. Inoltre il giorno dell’inaugurazione i visitatori potranno assistere alla Retro Night. L’evento, che durerà fino alle 22 ed è già compreso nel prezzo del biglietto, intrattiene con musica dal vivo, saluti e conversazioni interessanti che offrono una panoramica dei punti salienti della fiera.

Opel presenta la Retro Classics Bavaria alla fine dell’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel” nel simbolo del caratteristico fulmine. Il reparto classico di Rüsselsheim si reca a Norimberga con non meno di 21 rarità automobilistiche provenienti da quasi tutti i decenni di storia dell’azienda. Sia alla mostra “125 anni di costruzione di automobili Opel” nel padiglione 3C che alla “40 anni di DTM” nel padiglione 3A non dovrebbero mancare grandi classici, auto da corsa leggendarie e concept car.

Nel 1899, Opel iniziò la sua produzione automobilistica con la Patentmotorwagen System Lutzmann, segnando l’inizio di oltre 75 milioni di veicoli. Nel 1906 fu costruito il millesimo veicolo. Negli anni ’20, con modelli come il “Laubfrosch”, Opel rese l’automobile accessibile a un pubblico più ampio. Nel 1928, Fritz von Opel inaugurò l’era dei razzi con il RAK2, un’auto da corsa dotata di 24 razzi. Nel 1956, Opel raggiunse il traguardo dei due milioni di veicoli prodotti, celebrato con un esemplare speciale della “Jubilar” verniciato in bianco crema e rifinito in oro 24 carati.

“Solo volare è più bello…” – bastano queste quattro parole per risvegliare desideri ed emozioni pure. Proprio come lo slogan è entrato nella storia della pubblicità, il prodotto pubblicizzato è diventato esso stesso un classico senza tempo dal suo lancio nel 1968: la Opel GT. A Norimberga i visitatori possono ammirare un esempio particolarmente insolito. Lì sarà esposto lo studio decappottabile Aero GT del 1969 con lunotto retrattile elettricamente e tetto rimovibile, uno dei soli due esemplari prodotti.

Inoltre nel padiglione 3A saranno esposte numerose auto d’epoca da rally e da turismo. Indimenticabile, ad esempio, è Opel Ascona 400, con la quale l’eccezionale pilota Walter Röhrl e il suo copilota Christian Geistdörfer vinsero per la prima volta il Rally di Monte Carlo nel 1982 e poi vinsero in modo spettacolare il campionato del mondo piloti. Altrettanto leggendaria è la Opel “Cliff” Calibra nera : la coupé high-tech con motore V6 da circa 500 CV dominò il Campionato Internazionale Turismo nel 1996 e vinse i titoli costruttori e piloti.

Essendo una coupé sportiva desiderabile per tutti, la Opel Manta si è assicurata un posto permanente nella storia di Opel e nel cuore di numerosi appassionati. Il Manta GSe dimostra quanto ciò sia valido ancora oggi . Combina l’aspetto dell’icona di stile con le tecnologie più moderne e una trazione elettrica a zero emissioni locali – e continua ad attirare l’attenzione ovunque guidi dal 2021 con il suo Opel Pixel Vizor, la brillante verniciatura giallo-nera e la trasmissione ringiovanita.